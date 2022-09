Kisalföldi örömkiáltásoktól volt hangos csütörtök este a szekszárdi városi sportcsarnok. A Serco UNI Győr játékosai a klubtörténet első Sió Kupa-győzelmét ünnepelték. Nagy volt a boldogságuk, korábban ugyanis nem nyerték még meg a tradicionális, Európában is egyedülállónak számító tornát, igaz olyan sokszor nem is vettek részt rajta. Idén jöttek, s el is vitték a kupát az elődöntőben a házigazda szekszárdiakat, a fináléban pedig a diósgyőrieket legyőzve.

Maga a döntő álomszerűen indult a zöldek számára, 11–0-ra vezettek már, amikor a a borsodiak megszerezték első kosarukat. Erre több mint négy percet kellett várniuk, de aztán beindultak, és a negyed végére háromra visszajöttek Völgyi Péter tanítványai. Sőt nemcsak visszajöttek, de a vezetést is átvették. Ki gondolta volna mindezt az elején?