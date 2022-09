Igazi kosaras lagzit tartottak Szekszárdon, a Bodri Birtokon. A vőlegény Szabó Gergő, az Atomerőmű KSC Szekszárd ügyvezető-elnöke, a menyasszony pedig Varga Cecília pszichológus, a korábbi szekszárdi, ma Győr-Moson Sopron megyei rendőrkapitány, dr. Varga Péter leánya volt. A menyasszony – aki korábban tíz éven át kosárlabdázott a KSC utánpótlás csapataiban – egy letisztult, csodaszép fehér ruhában, a vőlegény pedig egy világoskék selyemöltönyben mondta ki a boldogító igent.

A kétszáznegyven meghívott vendég között ott volt a szekszárdi női kosárklub szinte teljes felnőttcsapata, edzői stábja, az éveken át játékvezetőként működő vőlegény sok-sok ma is aktív bírótársa és barátja, de Németh Ágnes, az egyik leghíresebb magyar kosárlabdázó, a család jó barátja, és a korábbi szövetségi kapitány, körmendi tréner, Patonay Imre is eljött.

Az asztalok roskadoztak a finomabbnál finomabb ételektől, tyúkhúsleves, gyümölcsleves, többféle sült és vegán étel közül választhatott a násznép, éjfélkor pedig töltött káposzta és erdei gombás vadragu volt a kínálatban. A sok sütemény mellett tizenöt féle tortát szeltek meg, s szinte mindegyik el is fogyott. A vendégsereg nem kimondottan lakodalmas zenére ropta – inkább modern dallamok törtek elő a hangszórókból –, de volt mulatós is, mert a vőlegény anyósa, dr. Molnár Kata, Szekszárdi korábbi jegyzője éjfélre meginvitálta a Prima-díjas Bogyiszlói Cigányzenekart, amely másfél órán keresztül húzta a talpalávalót. A hangulat nagyszerű volt, még úgy is, hogy a ceremóniamester bokája megsérült – Fekete Krisztiánnak, a KSC masszőrének kellett helyre tennie –, de fél lábbal is állta a sarat.