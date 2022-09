Miskovicz Bálint gárdája alulmaradt ugyan az NB II.-es Budafoki MTE-vel szemben a MOL Magyar Kupában, de egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet, sőt! Szili Istvánék végig állták a sarat riválisukkal szemben a szakadó esőben, s ha a végén szerencséjük van, akár hosszabbításra is menthették volna a 2–1-re elbukott összecsapást.

Most újfent megye egyes bajnoki vár rájuk (eddig két találkozót tudtak lejátszani kupameccseik miatt), mégpedig annak a Bátaszéknek az otthonában, amely az előző körben Tevelen hagyta veretlenségét. Egy olyan meccsen, amelyen már háromgólos hátrányban is volt Buzás Attila csapata, a második félidei futballjukban mégis benne volt akár a fordítás lehetősége is.

Az új bátaszéki csapat összerakása nem megy egyik napról a másikra (sokan távoztak, sokan érkeztek), de hazai pályán így is veszélyesek lehetnek mindenkire Faller Andrásék. Az egység és az összeszokottság a bölcskeiek mellett szól, de ők is látták a Buzás-fiúk legutóbbi hazai találkozóját, amelyen 7–4-re győzték le a kakasdiakat...

Autócity megyei I. osztály, Az 5. forduló programja. Szeptember 24., szombat: Tevel Medosz SE–Kakasd SE 16 óra, Bátaszék SE–Bölcskei SE 16 óra, Dombóvár FC–FC Dunaföldvár 16 óra, Tamási 2009 FC–Bonyhád Völgység LC 16 óra.

A Szekszárdi UFC második számú csapata a hétvégén szabadnapos lesz.

Autócity megyei I. osztály, az állás

1. Dunaföldvár 4 3 1 0 21–3 10

2. Bonyhád 4 2 2 0 11–6 8

3. Dombóvár 4 2 1 1 13–3 7

4. Bátaszék 3 2 1 1 14–8 7

5. Tevel 4 2 1 1 10–9 7

6. Kakasd 5 2 0 3 13–16 6

7. Bölcske 2 1 1 0 8–2 4

8. Tamási 5 0 1 4 4–27 1

9. Szekszárd II. 4 0 0 4 5–25 0