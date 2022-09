– Éppen úton Paks felé?

– Éppen Győr felé a családomért – válaszolta készséggel lapunknak telefonon csütörtök délután Hahn János, aki egy év után tért vissza az atomvárosiakhoz.

– Gólkirályként nagy reményekkel igazolt Dunaszerdahelyre. Mi valósult meg az elképzelései közül?

– Igazából nem sok minden. Habár sikerült gyorsan beilleszkednem új csapatomba és az első fél évem jól is sikerült, gólokat szereztem, gólpasszokat osztottam ki. Aztán jött egy formahanyatlás, amiből nem tudtam kikeveredni. Kereshetnék kifogásokat, de nem fogok, sajnos nem tudtam olyan teljesítményt nyújtani a sérülésem után, amit a klub is és én is elvártam magamtól. Az átigazolási időszak végén közölték, nem számolnak velem. Elfogadtam a döntésüket, bízom benne, hogy sikerül elérni a céljaikat.

– Egyértelmű volt, hogy nevelőegyesületéhez, a Paksi FC-hez tér vissza?

– Abszolút! Eligazolásomkor is úgy nyilatkoztam, ha egyszer visszatérek Magyarországra, akkor csakis a Paksi FC-hez.

– Milyen tervekkel jött haza?

– A szlovák bajnokságban nem sokat játszottam az új szezonban, így az elsődleges célom, hogy formába lendüljek és minél több percet töltsek a pályán. Szerencsére nem kellett bemutatkoznom a Fehérvári úton, szinte mindenkivel játszottam együtt vagy egymás ellen, úgyhogy a beilleszkedéssel nincsen probléma.

– Waltner Róbert személyében azonban új edzője lesz.

– Valóban, viszont ahogy Bognár György, úgy ő is az offenzív játékot részesíti előnyben. Ez volt jellemző egyébként a Dunaszerdahely játékára is, vagyis az alaptaktika nem változott, nem idegen rendszerbe jöttem vissza. Szimpatikus a jelenlegi filozófia is, jó mérkőzésekkel indult a szezon, leszámítva a Kisvárdával szemben elveszített szerdai találkozót.

– Ezek szerint figyelemmel követte régi-új csapatának szereplését.

– Nagyon szurkoltam, hogy meglegyen a negyedik hely az előző szezon végén, hiszen akkor bárhogy is alakult volna a Magyar Kupa-döntő, több mint tíz év után ismét nemzetközi kupameccset játszhatott volna a csapat. A televízión keresztül figyelemmel követtem az eredményeket, naprakész voltam a hírekből, de hazalátogatni ritkán tudtam az edzések és a mérkőzések miatt. Egyébként sem szeretek utazni, az egyéves gyermekünkkel pedig főleg nem akartunk sokat úton lenni.

– Mikor láthatjuk ismét zöld-fehér szerelésben?

– Ha minden jól alakul, szombaton a Kecskemét otthonában pályára léphetek. Csütörtök délelőtt már a csapattal edzettem, a korábbi sérülésem már a múlté, erőnlétileg teljesen rendben érzem magam. Mentálisan kicsit nehéz volt az elmúlt időszak, azonban most már boldog vagyok, hogy haza tudtam jönni.

A DAC-kaland

Hahn János az NB I gólkirályaként 2021 szeptemberében, 350 ezer euró ellenében igazolt a szlovák élvonalbeli DAC-hoz. Negyedik mérkőzésén az ő két góljának és egy gólpasszának köszönhetően 4–2-re verték az Aranyosmarótot, a szezont végül tizenkilenc mérkőzésen három találattal és három assziszttal zárta. Tavasszal csak két mérkőzésen léphetett pályára, miután márciusban térdműtéten esett át. A 2022/2023-as idényben három bajnokin összesen 86, két Európa-konferencialiga selejtezőmeccsen 101 percet töltött a pályán.