A 27 éves magyar válogatott csatár pályafutását a falujához közeli Bordánynál kezdte, majd megfordult Szegeden és Kaposváron is, utóbbiaktól igazolt Paksra igazolt, s lett 31 találattal a 2021/2022-es NB I-es bajnokság gólkirálya.

„Óriási megtiszteltetés Forráskút díszpolgárának lenni” – írta Instagram-oldalán az elismerés kapcsán Ádám Martin.

Ádám Martin parádés szezont hagyott maga mögött, hiszen a gólkirályi cím mellett megválasztották az Év legjobb játékosának is, valamint márciusban bemutatkozott a magyar válogatottban. Az angolok elleni idegenbeli találkozón, amelyet 4–0-ra meg Marco Rossi csapata, a 68. percben állt be, és két gólpasszt is kiosztott.

Ádám júliusban igazolt a dél-koreai Ulsan Hyundai csapatába, ezidáig négy meccsen kapott lehetőséget és három gólt szerzett.