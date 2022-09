A nyilvánossághoz fordult Szőke Gergő, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. igazgatója, aki szerint vannak olyan, a létesítményt érintő témák, amiket nem a nyilvánosság előtt tárgyalt a közgyűlés. Ezek a témák olyan szakaszba értek, hogy akár a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül bírságot szabhatnak ki a sportközpontra. Kiemelte, nem szakmai bírálatról van szó, szerinte sokkal inkább a személye ellen irányul ez a támadás.

"Az indoklás az volt, hogy a 2021. évi pénzügyi beszámolóját azért nem fogadja el a közgyűlés, mert az uszodaberuházással kapcsolatos negyedik részszámlának teljesítésigazolását, majd a banki tranzakciót is aláírtam és átutaltuk azt az összeget, ami jogszerűen járt a kivitelezőnek. Ha ezt akkor nem tettem volna meg, a tao-forrást is elveszítettük volna. Most, hogy a szerződést lezártuk a kivitelezővel, így azt az összeget is más forrásból kellett volna megteremteni" – fogalmazott Szőke Gergő.

Fotó: Mártonfai Dénes



Az igazgató kifejtette, ha nem teszik közzé augusztus 31-ig a beszámolót, ami már esedékes, akkor először pénzbírsággal sújthatják a társaságot, aminek később kényszertörlés lehet a vége.

"Szekszárdi sportolók százait, szabadidősportolók ezreit nézve nem biztos, hogy jó döntés lenne, ha eljutnánk addig. Főleg annak tudatában, hogy amikor az önkormányzat és a kivitelező lezárta a szerződést, olyan pontokat rögzítettek benne, hogy még többet kellett fizetni, mint amennyit mi tavaly eszközöltünk" – nyilatkozta a sportközpont igazgatója, hozzátéve, hogy úgy gondolja, innentől okafogyottá vált az indok, amivel elutasították a beszámolóját.

Szőke Gergő kérte a közgyűlést, hogy minél előbb fogadja el a beszámolóját, illetve a könyvvizsgálói jelentésüket. Kijelentette, ha ez nem történik meg és személyes ok áll ennek hátterében, akkor hajlandó lemondani pozíciójáról, mert mint fogalmazott, a szekszárdi sport és a helyi sportolók érdekei fontosabbak számára, mint a személyes karrier.