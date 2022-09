Mokrice-ben rendezték meg a HDH-IAA íjász világbajnokságot, s a népes mezőnyben ott volt a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület öt versenyzője is. Nemcsak egyéniben, hanem csapatban is megmérették magukat, és egy aranyat, valamint egy bronzot is hazahoztak, számolt be büszkén az eredményeikről portálunknak Makai Róbert, csapatvezető.

Három napon keresztül egy igen technikás pályán kellett bizonyítaniuk a felkészültségüket az íjászoknak, alaposan meg kellett küzdeni a jó helyezésekért.

Idősebb Bóka László a veterán korosztályban kiváló teljesítményt nyújtva világbajnoki címet szerzett, Helfrich Zsolt a felnőtt mezőnyben harmadik lett, ifjabb Bóka Lászlónak a felnőtteknél, Helfrich Patriknak az ifiknél jutott egy negyedik hely. Kelemenné Kun Ágnes a felnőttek között tizedikként zárt. A csapatversenyben az idősebb és ifjabb Bóka László, Helfrich Zsolt és Huszár Zoltán alkotta négyes a előkelő ötödik helyet szerezte meg.