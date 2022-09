– Jól mutat most a bajnoki tabella, meg kell hagyni!

– Én is ezt gondolom – vágta rá Ledneczki Gergő, az újonccsapat 26 éves középső védője. – Nem vártunk ilyen szereplést magunktól, de nagyon boldogok vagyunk, hogy így alakult. Persze sokat is tettünk azért, hogy így legyen.

– Mi a titkuk? Van titkuk?

– Nincs titok, nincs varázslat, az elvégzett munka eredménye ez a szereplés. Nagyon sokat dolgozunk az edzéseken, és sokkal minőségibb munkát teszünk bele, mint korábban bármikor. Mindenki várja az edzéseket, s maximálisan odateszi magát a foglalkozásokon. Aztán már alig bírjuk kivárni, hogy végre bajnokin is bizonyíthassunk.

– A vasárnapi, kecskeméti győzelmükkel csúcsot döntöttek, korábban sosem rajtolt ilyen jól Tolna megyei együttes az NB III Közép csoportjában.

– Büszkék is vagyunk erre, de semmiképpen sem hagyjuk, hogy elaltasson bennünket ez a jó rajt. A továbbiakban is oda fogjuk tenni magunkat az edzéseken, és a mérkőzéseken, mert a folytatásban is csak így lehetünk eredményesek. De ezzel mindenki tisztában van, senkit sem kell noszogatni, biztatni, mindenki tudja, hogy mi a dolga.

– Tegye a szívére a kezét, van ilyen jó csapat a Majosi SE, hogy ötödik legyen a tabellán?

– Az eredményeink azt mutatják, hogy igen, s jómagam is azt gondolom hogy ez egy kiváló keret, tele tehetséges, sokra hivatott játékosokkal. Persze voltak olyan mérkőzéseink, amelyeken szerencsénk volt, de mint tudjuk, csak annak a csapatnak van szerencséje, amelyik tesz is érte. Mi pedig minden hétvégén teszünk, nem is keveset!

– Szerdán hétközi forduló jön a bajnokságban, a dobogós hódmezővásárhelyiek kemény falatnak ígérkeznek.

– Ha hasonló mentalitással lépünk pályára, mint eddig, akkor nem lesz gond, a folytatásban is jönni fognak az eredmények. Hazai pályán hosszú ideje nem kaptunk ki, s ezt a szériánkat szeretnénk tovább nyújtani. Hétről hétre egyre több szurkoló jár ki a meccseinkre, nekik is tetszik az a futball, az a mentalitás, amit játszunk, s ahogyan játszunk. Ez is egyfajta plusz erőt ad nekünk, nekik is bizonyítani akarjuk, hogy ennek a majosi csapatnak helye van a harmadik osztályban.

A szerdai menü

NB III, Közép csoport, 10. forduló. A tolna megyei csapatok programja.

Majosi SE–Hódmezővásárhelyi FC, szerda, 16 óra. Vezeti: Gáspár A. (Vörös D., Keszthelyi T.). Dunaújváros FC–Szekszárdi UFC, szerda, 16 óra. Vezeti: Borbás B. (Berczki B., Aczél T.). Paksi FC II–Bánk Dalnoki LA, szerda, 16 óra. Vezeti: Németh G. (Kulcsár D., Dobos D.).

NB III, Közép csoport, az állás

1. Iváncsa 9 8 1 0 31–6 25

2. ESMTK 9 7 1 1 17–6 22

3. Hódmezővásárhely 9 7 1 1 18–6 22

4. Dunaújváros 9 6 3 0 26–8 21

5. Majos 9 5 2 2 13–14 17

6. Újpest II 9 5 0 4 11–13 15

7. Bp.-Honvéd II 9 4 2 3 12–17 14

8. MTK Bp. II 9 4 1 4 20–10 13

9. Balassagyarmat 8 4 1 3 11–4 13

10. Szekszárd 9 4 1 4 9–10 13

11. Dabas 9 3 3 3 10–11 12

12. Makó 9 3 2 4 12–15 11

13. PTE-PEAC 9 3 1 5 13–15 10

14. Ferencváros II 9 3 1 5 17–20 10

15. Cegléd 8 3 0 5 10–19 9

16. Paks II 9 1 6 2 16–16 9

17. Szolnok 9 2 0 7 14–23 6

18. Kecskemét II 9 2 0 7 10–24 6

19. Bánk-Dalnoki 9 1 1 7 8–27 4

20. Monor 9 0 1 8 9–23 1