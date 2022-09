Elég sokan lemaradtak az első percekről, amikor a játékvezető feldobta a labdát, még legalább százötvenen álltak a bejáratnál kígyózó sorban. Ők nem láthatták Paul Atkinson Jr. dupláját, ami az ASE első kosara volt a 2022/2023-as idényben, s ami az amerikai ifjonc első kosara volt az öreg kontinensen. Elég jól megteltek a széksorok a rangadóra, simán voltak ezren a Gesztenyés úton – várták már a drukkerek, hogy megnézhessék az új ASE-t.

Jobb ellenfél pedig nem is jöhetett volna elsőre, mint a sokak által a bajnoki cím nagy esélyesének kikiáltott Alba Fehérvár, amely nagyon „meghúzta” a nyarat, leigazolta például a legjobb magyar irányítónak tartott Somogyi Ádámot a szombathelyi Falcótól, s olyan itthon jól ismert légiósokat szerzett meg, mint a Szolnoki Olajjal korábban bajnoki címet nyerő Quincy Ford, vagy a Zalaegerszeget az előző idényben szinte egyedül repítő Quinton de Cosey. Sajnos gyorsan át is vette az irányítást az Alba, s pillanatok alatt megugrott. Nagy volt a tempó, jót meccseltek a felek, mintha nem is nyitómeccs, hanem valamiféle playoff-csata lett volna.

Nem véletlenül verte a főpróbán a német bajnokság élcsapatának számító Ulmot az Alba, nagyon bekezdtek a kékek, láthatóan az elején meg akarták roppantani a Paksot. Jól védekeztek a fehérváriak, minden dobóhelyzetért meg kellett izzadni, s ha sikerült is oda kerülni, az sem jelentett garanciát. A vendégek közben kíméletlenül pontra váltották a lehetőségeiket, így Csirke Ferencnek már az ötödik percben időt kellett kérni. Sok változást sajnos nem hozott az eligazítás, az Alba nem fékezett, s az első negyed után tizenkettővel, a második felvonás közepén pedig már huszoneggyel (15–36) vezetett.

Félő volt, hogy nagyon elverik a Paksot, de aztán varázsütésre elkezdett visszakapaszkodni a meccsbe az ASE. Devonte Green (a háromszoros bajnok NBA-sztár, Danny Green öccse…) elkapta a fonalat, a piros-kékek pedig egy 13–0-s rohammal nyolc pontra zárkóztak. Több sem kellett a közönségnek, rázendített a tábor, s vele az összes lelátó. Olyan volt, mint a régi szép időkben, amikor még bajnoki aranyért harcolt az ASE. Rég volt, szép volt – talán valamikor visszajöhetnek ezek az idők. Sokat jelentett, hogy a fiatal Samuel Taiwo nagyszerűen szállt be a meccsbe, három védőlepattanója is kellett a felzárkózáshoz. Mindjárt másképp nézett ki az eredményjelző – a második tíz perc alapján lehetett reménykedni.

Sokan kíváncsiak voltak az új ASE-ra, a szurkolók megtöltötték a Gesztenyés úti sportcsarnok lelátóit (Fotó: Molnár Gyula)

Lett is izgalom, nem is kevés. Green ott folytatta, ahol a félidőben abbahagyta, s amikor Eilingsfeld János úgy zsákolt, hogy szinte leszakadt a gyűrű, már csak három volt (38–41) a paksi hátrány. Talán mondani sem kell, hogy most lett csak pokoli a hangulat, aztán amikor Eilingsfeld egy tripla után egy duplát is bepöccintett, szinte eltűnt az Alba előnye (44–45). Milos Grubor első paksi pontjaival, egy kiváló triplával pedig ki is egyenlített a Paks (47–47). Kevesen gondolták volna ezt a második negyed közepén… Az üzlet pedig beindult, Kovács Ákos akciózott egyet, majd Green vágta be második tripláját, ami után már 55–49-re vezetett az ASE. Óriásit harcoltak a paksiak, szinte minden lecsorgó labdát elvittek, s dobást is alig hibáztak. A fehérváriak tekintetéből pedig a tanácstalanság sugárzott, látszott: el sem hiszik, ami történik.

A záró felvonást két Somogyi-tripla vezette fel, s megint vezetett az Alba. De ettől most senki sem tettent meg, mert érezhetően duzzadt az erőtől az ASE. Hiába vágott be két triplát is a „Kígyó térről” Vojvoda Dávid, Eilingsfeldet nem lehetett visszafogni. Labdát szerzett, kosarat dobott, rázta az öklét, tüzelte a közönséget. Már csak néhány másodperc volt vissza, amikor Pongó labdát csent és egyelnített, majd úgy tűnt, Deon Edwin kosarával nyer az ASE, de Philmore a dudaszó pillanatában kiegyenlített, így hosszabbítás következett.

Ki más nyitotta volna a pontok sorát, mint Eilingsfeld, aztán jött Kovács és Atkinson, a három paksi hős, s innen már nem volt visszaút, a 45. percben Eilingsfeld egy káprázatos zsákolással tett pontot az öldöklő csata végére. Visszatért a legjobbak közé az Atomerőmű SE!