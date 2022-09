Befutott az Atomerőmű KSC Szekszárd második amerikai légiósa. Múlt csütörtökön Sydney Wallace érkezett elsőként, s ő már be is kapcsolódott új csapata felkészülésébe. Victoria Vivians előzetesen ötödikére várták, de egy nappal később futott be Magyarországra. A 27 éves 185 centiméter magas hátvéd nagyszerű idényt teljesített a WNBA-ben szereplő Indiana Feverben. Összesen 36 találkozón lépett pályára, s ezeken átlagban 9,5 pontot, 3,5 lepattanót, 2,5 asszisztot és 1 labdaszerzést jegyzett.

Victoria Vivians nem egyedül érkezett, vele tartott kedvese, a magyar NB I-et is megjárt erőcsatár, Tierra Ruffin-Pratt is a szekszárdi kalandra. A reptéri mosolyuk nem teljesen volt őszinte, sajnos a csomagjaik egyelőre még nem érkeztek meg hazánkba – ahogy arról beszámolt az Atomerőmű KSC Szekszárd hivatalos Facebook-oldala.

Victoria Vivians szerdán átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, s ha mindent rendben találnak nála, akkor ő is bekapcsolódhat a KSC felkészülésébe. Ha minden jól megy, a két amerikai Wallace és Vivians a szombati, Vasas Akadémia elleni felkészülési mérkőzésen akár be is mutatkozhat a KSC-ben, de a jövő héten esedékes Sió Kupán már biztosan megmutatják magukat a közönségnek.