– Hevesebben vert a szíve szombat este, amikor belépett a Gabányi sportcsarnokba?

– Inkább azt mondanám, hogy egyfajta plusz motiváció volt bennem amiatt, hogy jól tudjak teljesíteni – felelte Boros Júlia, a szekszárdiak 20 éves hátvédje, aki 9 ponttal, 5 lepattanóval, 3 szerzett labdával és egy gólpasszal zárta a 71–66-ra elveszített bajnoki mérkőzést. – Mégiscsak a BEAC-nál lettem ismert élvonalbeli kosárlabdázó, sikeres éveket töltöttem el a klubnál. Kedvesen fogadott mindenki, jó volt találkozni azokkal az emberekkel, akikkel korábban együtt dolgoztam, és azokkal a játékosokkal, akikkel együtt játszottam. Igaz, nem sokan maradtak, a nyáron a BEAC kerete is átalakult.

– Nem sikerült szépre ez a visszatérés, gondolom, hogy sem ön, sem a csapat nem így képzelte a szombat estét...

– Gondolhatja, hogy mennyire csalódottak vagyunk az eredmény miatt! Nyerni mentünk Budapestre, de sok hibát vétettünk, különösen védekezésben, és ez nem fért bele. Nem tudtunk csapatként működni, és az ellenfelünk mindig kosárral büntette a legrosszabbkor elkövetett hibáinkat. A támadásainkon pedig azt lehetett érezni, hogy még nem vagyunk régóta együtt, nem igazán értettük meg egymást. Sokkal jobban kell fókuszálni a jövőben a védekezésre, mert ha az működik, akkor a támadójátékuk is más lesz.

– Nem túl biztató ez a rajt, de sok idejük nincs rágódni a vereségen, máris itt a javítási lehetőség a ceglédiek ellen.

– Mindenképpen nyerni akarunk szerdán, mást nem is tudunk elképzelni! Ez lesz az első hazai mérkőzésünk a szezonban, meg akarjuk mutatni a szurkolóinknak, hogy nem a szombaton látott az igazi arcunk. Sokkal többre vagyunk képesek mind támadásban, mind védekezésben, s ezt bizonyítani is fogjuk. Nagyon szeretnénk, hogy sokan jöjjenek szurkolni nekünk, mert minél több drukkernek szeretnénk megmutatni, hogy milyen is az igazi KSC.

Tippmix Női NB I, a 2. fordulóban. Atomerőmű KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd. Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda 18 óra. Vezeti: Papp Péter, Lengyel Ádám, Sörlei Attila.

A szerdai mérkőzések: Serco UNI Győr–E.ON ELTE BEAC, NKA Universitas PEAC–PINKK Pécsi 424, DVTK-Hun-Therm–Vasas Akadémia, Ludovika Csata–BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós, TFSE-MTK–Sopron Basket. Valamennyi találkozó 18 órakor kezdődik.