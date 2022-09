Ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt írhatjuk, hogy igazából ez volt a fordulópont, mert innentől kezdve már azt történt a parketten, amit a kékek akartak, s a pécsiek már nem is tudták visszavenni a vezetést. Studer mellett nagyon jól játszott a KSC-ben Boros Júlia, de Holcz Rebekát is lehetett dicsérni. A fordulás után pedig Wallace is megrázta magát, sokszor szinte lehetetlen helyzetből dobott kosarat, egy ízben például úgy vágta be a triplát, hogy a rajta védekező Wentzel Nórától talán a gyűrűt sem látta. A harmadik negyedben volt már tizenöt pont is a szekszárdiak előnye, a gyors leindításokkal sokkolta riválisát a Djokics-gárda. A PEAC egyszer még vissza tudott jönni lőtávolba, de a hazai időkérés után rendezte a sorokat a Szekszárd, és az utolsó percekre megújulva behúzta a meccset, s vele a Sió Kupa harmadik helyét.

„Nem sikerült annyira jól számunkra ez a Sió Kupa, igazából tükörképe volt az idei felkészülésünknek – mondta Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője. – Sajnálom, hogy így alakult. A bajnoki rajtig hátralévő két hétben jó lenne tíz játékost összeszedni, hogy lehessen szisztémát gyakorolni. Nagyon hiányzik Miklós Melinda és Krnjics Szárá. Ha van egy jó rendszer, akkor jönnek eredmények, ahogy jöttek az elmúlt években is. Azoknak, akik ma a pályán voltak, gratulálok. Egy légióssal és csupa fiatallal álltunk fel, utóbbiak most is bizonyítottak, és helyenként szépen játszottak. Hiszem, hogy a szezon kezdetéig még jobbak lesznek” – értékelte a látottakat Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője.

Eredmény, 3. Sió Kupa, a 3. helyért

Atomerőmű KSC Szekszárd–NKA Universitas PEAC 80–66 (19–22, 20–14, 23–14, 18–16). Szekszárd, 400 néző. KSC: STUDER Á. 24/15, WALLACE 19/6, Mányoky 10, Bálint R. 8/6, Horváth D. 6 Csere: BOROS 8, Holcz 5, Szücs G. Vezetőedző: Djokics Zseljko. PEAC: Wentzel 11/3, CALHOUN 18/3, Laczkó 8/6, BURDICK 20, Kiss V. 4. Csere: Olawuyi 2, Szűcs R., Simon Zs., Sanchez 3/3, Kohn. Vezetőedző: Jovan Gorec.

Kipontozódott: Mányoky (33. perc).

Az 53. Sió Kupa döntője, a Serco UNI Győr–DVTK-Hun Therm találkozó 19 órakor kezdődik.

Mint azt megírtuk, Djokics Zseljko csapata azt követően mérkőzött meg a bronzéremért az NKA Universitas PEAC-cal, hogy kedden este 82–66-ra kikapott a Serco UNI Győrtől az 53. Sió Kupa második elődöntőjében.