A meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően zuhogó esőben vágtak neki az indulók szombaton a jubileumi, tizedik Atomfutásnak. Senkit sem tudott eltántorítani a rossz idő, akadtak, akik a hideggel dacolva trikóban és rövidnadrágban rajtoltak, mások nyakig felhúzott szabadidőruhában, sapkában, míg megint mások széldzsekiben, félig téli kabátnak rótták a kilométereket. A klasszikus MarAtom távjai közül idén is 7, 14, 21 és 31 kilométeren lehetett indulni, utóbbi távot egyénileg (több korcsoportban), csapatban és buliváltóban is lehetett teljesíteni. A gyerekek három távon, 600, 2000 és 3000 méteren mérhették össze tudásukat. A kilencedik BrutálAtom-on indulók dolgát újfajta akadályokkal nehezítették meg a szervezők. A verseny fővédnöke, dr. Kovács Antal, az Atomerőmű SE elnöke, a Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, maga is rajthoz állt.