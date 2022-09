– Sikerült feltöltődniük Balatonbogláron, a NEKA bázisán?

– Remek napok voltak, boroztunk, hajóztunk, de közben keményen dolgoztunk is – mondta Djokics Zseljko, az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es női kosárcsapatának vezetőedzője. – Elsősorban azért utaztunk oda, hogy gyorsítsunk a játékunkon, az újak megismerjék a régieket, és erősítsük, formáljuk egy kicsit a közösséget.

– A Sió Kupa bronzmeccse után, amikor kérdeztem, nagyon mérges volt. Javult már egy kicsit a hangulata?

– Bosszús vagyok, mert tulajdonképpen ezek voltak az első napok a felkészülés alatt, amikor öt az öt ellen tudtunk gyakorolni. Hat héttel ezelőtt kellett volna lennie ennek az állapotnak. Ez így nem normális, amióta edzősködöm, ilyen még nem történt velem. Az újak nem is értik még a játékunkat, nem ismerik a rendszert, sem védekezésben, sem támadásban. A következő egy hónap számunkra így egyfajta alapozás is lesz.

– Pedig szombaton már bajnoki jön, mondhatjuk, hogy szerencsére az ELTE-BEAC ellen...

– Egyáltalán nem lesz ez könnyű meccs számunkra! Ha a teljes csapattal végig tudtuk volna csinálni az alapozást, akkor lehetne azt mondani, hogy ezek a könnyebb meccsek közé tartoznak, de jelen helyzetünkben nekünk mindenki erős ellenfélnek számít. De nem is az eredmények lesznek fontosak számomra a következő bajnokikon, sokkal jobban fog érdekelni, hogy javuljon a játékunk, meccsről meccsre egyre inkább csapatként nézzünk ki. Persze bízom abban, hogy már szombaton, a Gabányi László Sportcsarnokban valamennyire csapatként fogunk kinézni.

– Milyenek az új légiósok? Sydney Wallace, Victoria Vivians és Ruthy Hebard?

– Kiváló kosárlabdázók mindannyian, de más közegből érkeztek, teljesen más kosárlabdafilozófián nőttek fel. Az látszik, hogy akarnak bizonyítani, sok-sok információt kapunk tőlük az edzéseken, de idő kell, amíg megismerik a mi elképzeléseinket és a rendszert, amiben évek óta játszunk, s aminek azt a sok szép eredményt köszönhetjük, amit az elmúlt években elértünk. Közülük kell majd megtalálnunk azt a vezért is, aki olyan tud lenni, mint amilyen tavaly Nikolina Milics volt nekünk.

– Akkor felesleges is kérdeznem, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett a szezonban?

– Erre térjünk vissza januárban, akkor megmondom önnek. Nagyon sok munka vár ránk, s a legfontosabb az lesz, hogy türelmesek tudjunk maradni. Nemcsak mi, a szakmai stáb, hanem a szurkolóink is. Tőlük most mindennél jobban kell majd a támogatás, ebben a helyzetben hatványozottan is igaz, hogy ők lesznek a csapat hatodik embere. A hétvégi bajnokira is hívok mindenkit, hogy jöjjön, szurkoljon nekünk, és segítsen bennünket, mert egy jó szezonrajt nagyban megkönnyítené számunkra a folytatást.

A KSC Szekszárd sorsolása a 2022/2023-as bajnokság alapszakaszában

1. forduló, szeptember 24.: E.ON ELTE BEAC–Atomerőmű KSC Szekszárd 18 óra. 2. forduló, szeptember 28.: KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd 18 óra. 3. forduló, október 1.: Vasas Akadémia–KSC Szekszárd 18.30. 18. forduló október 5., szerda: KSC Szekszárd–PINKK-Pécsi 424 18 óra. 4. forduló, október 8.: KSC Szekszárd–BKG Prima Szigetszentmiklós 18 óra. 5. forduló, október 17.: DVTK–KSC Szekszárd 18.30. 6. forduló, október 22.: KSC Szekszárd–Ludovika Csata 18 óra. 7. forduló, október 29.: PINKK Pécsi 424–KSC Szekszárd 18.30. 8. forduló, november 5.: KSC Szekszárd–TFSE-MTK 18 óra. 9. forduló, november 12.: KSC Szekszárd–Sopron Basket 18 óra. 13. forduló, november 30.: VBW CEKK Cegléd–KSC Szekszárd 18 óra. 10. forduló, december 3.: NKA Universitas PEAC–KSC Szekszárd 18 óra. 11. forduló, december 11.: Serco UNI Győr–KSC Szekszárd 17 óra. 12. forduló, december 17.: KSC Szekszárd–E.ON ELTE BEAC 18 óra. 14. forduló, december 30.: KSC Szekszárd–Vasas Akadémia 18 óra. 15. forduló, 2023. január 8.: BKG Prima Szigetszentmiklós–KSC Szekszárd 18.30 óra. 16. forduló, január 15.: KSC Szekszárd–DVTK 17 óra. 17. forduló, január 21.: Ludovika Csata–KSC Szekszárd 17 óra. 19. forduló, február 18.: TFSE-MTK–KSC Szekszárd 18 óra. 20. forduló, február 26.: Sopron Basket–KSC Szekszárd 18 óra. 21. forduló, március 5.: KSC Szekszárd–NKA Universitas PEAC 18 óra. 22. forduló, március 18.: KSC Szekszárd–UNI Győr 18 óra.

Öt edzőmeccsel hangolt a 2022/2023-as idényre a KSC Szekszárd

Eredmények, felkészülési mérkőzések. Atomerőmű KSC Szekszárd–BKG-Prima Szigetszentmiklós 68–55 (19–17, 14–15, 16–16, 19–7). Szekszárd: Studer Á. 19/9, Boros 9, Bálint 10/3, Goree 19, Szücs 5/3. Csere: Holcz 6/3.

Atomerőmű KSC Szekszárd–PINKK Pécsi 424 101–46 (29–4, 21–10, 28–15, 23–17). Szekszárd: Studer Á. 11/6, Boros 20, Holcz 20/6, Bálint 18/12, Goree 27/3. Csere: Szücs 5.

Atomerőmű KSC Szekszárd–Vasas Akadémia 69–85 (14–22, 21–20, 15–18, 19–25). Szekszárd: Studer Á. 2, Wallace 12, Mányoky 2, Bálint R., Goree 9. Csere: Vivians 32/9, Boros 5/3, Horváth D. 5, Szücs 2.

Sió Kupa. Atomerőmű KSC Szekszárd–Serco UNI Győr 66–82 (16–17, 17–20, 15–25, 18–20). Szekszárd: Studer Á. 11/3, Boros 4, Vivians 12/6, Mányoky 4, Horváth 8. Csere: Wallace 12/3, Szücs 8, Holcz 4, Bálint 3/3.

Atomerőmű KSC Szekszárd–NKA Universitas PEAC 80–66 (19–22, 20–14, 23–14, 18–16). Szekszárd: Studer Á. 24/15, Wallace 19/6, Mányoky 10, Bálint R. 8/6, Horváth D. 6. Csere: Boros 8, Holcz 5, Szücs.