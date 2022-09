A májusban története során először kupadöntőt játszó Paks ugyanezzel a céllal vágott neki az idei kiírásnak, melynek első állomása során rögtön egy szomszédvári vár Waltner Róbert csapatára. Nem is akármilyenre, hiszen a szekszárdi születésű Weitner Ádám dirigálta pécsiek nyolc forduló után még veretlenek az NB II-ben, négy győzelmükkel és négy döntetlenjükkel az élvonaltól búcsúzó MTK Budapest, Gyirmót páros mögött a harmadik helyet foglalják el a tabellán.

A vasárnapi kupatalálkozón azonban a tartalékosnak egyáltalán nem mondható atomvárosiak játszottak fölényben. Kis túlzással az első félidőben el is dönthették volna a továbbjutás sorsát, ha a baranyaiak kapujában most debütáló Kovács Péter nem véd lábbal is remekül. Fordulás után bátrabb játékot vállaltak fel a hazaiak, aminek eredményeként az első helyzetüket is kialakították. Az éppen a zöld-fehérektől kölcsönbe érkező Kesztyűs Barna szöglete után Katona Levente fejesét a vállsérülésből felépült Nagy Gergely tornázta a keresztléc fölé a labdát.

Mielőtt még vérszemet kaptak volna Tóth-Gáborék, egy felesleges lerántás miatt megítélt büntetőt a "sértett" Varga Barnabás magabiztosan értékesített. Az utolsó tíz percre emberhátrányba kerülő pécsiek hajtottak az egyenlítésért, de az augusztus 26-a után ismét eredményes csatár találata végül döntőnek bizonyult.

MOL Magyar Kupa, főtábla, 3. forduló

Pécsi MFC–Paksi FC 0–1 (0–0)

Pécs, v.: Derdák (Huszár B., Rózsa D.)

Pécs: Kovács P. – Szeles, Katona, Takács Zs. (Gera Zalán, 68.), Hadaró (Marques, 82.) – Kesztyűs B., Svedyuk – Hegedűs M. (Kónya, 82.), Kocsis (Harsányi, 68.), Nikitscher – Tóth-Gábor K. Edző: Weitner Ádám

Paks: Nagy G. – Kinyik, Szélpál, Lenzsér, Osváth – Windecker – Hahn (Tamás O., 68.), Papp K. (Bőle, 31.), Balogh B., Szabó B. (Gyurkits, 68.) – Varga B. Edző: Waltner Róbert

Gólszerző: Varga B. (63., 11-esből)

Kiállítva: Kesztyűs B. (82.)

A MOL Magyar Kupában a megyei csapatok közül már csak a Paksi FC maradt állva, miután az NB III-as Szekszárdi UFC és a megye egyes Bölcske SE is hazai pályán maradt alul magasabb osztályú ellenfelével szemben. A negyedik forduló sorsolását hétfőn 18.15 órakor tartják, az M4 Sport élőben közvetíti azt.