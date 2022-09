Két újoncrangadóval indította első élvonalbeli szezonját a Szekszárd, de a Fehérvár otthonában (2–3) és hazai pályán a Kelen (1–2) ellen is pont nélkül maradtak a sárga-feketék, ahogy a Magyar Kupa-győztes Győr (0–8) és a címvédő Ferencváros (0–7) is jobbnak bizonyult náluk.

“Többször említettük már, hogy sajnos az első két meccsen pontokat hullajtottunk el. Reálisan nézve a Fradi és az ETO ellen viszont nem a pontszerzés volt a cél vagy az elvárás – nyilatkozta a klub honlapjának Ganczer Hajnalka, a szekszárdiak erőnléti edzője. – Meccsről-meccsre fejlődnek a lányok, mind játékban, mind pedig sebességben és kondicionálisan is egyre jobban bírják a mérkőzéseket. Nem ehhez szoktak hozzá a másodosztályban, idő kell, mire minden téren felvesszük az NB I ritmusát.”

Múlt héten Felcsúton már hetven percig bírták erővel Micskó Márk játékosai, akik szombaton a középmezőnyhöz tartozó Astrát fogadják. Az üllőiek öt forduló után a középmezőnyben tanyáznak, legeredményesebb játékosuk a négy gólnál járó amerikai Ebony Alissa Madrid.

"Szoros meccsre számítok, ahol nüanszok döntenek majd egyik vagy másik fél javára. Nem is titkolom, hogy pontszerzésben reménykedek. Az már csak a hab lenne a tortán, ha ez mindjárt három lenne. Biztosan nagy lendületet adna, jót tenne a lányok önbizalmának. Ők és a szurkolóink is megérdemelnék már a sikert" – tette hozzá az előző idény végén visszavonult Ganczer Hajnalka.

Hasonlóan vélekedik a csapat kapitánya, Kágyi Rebeka, aki szintén nem számít könnyű mérkőzésre.

"Az edzéseken is mindent megtettünk annak érdekében, hogy sikeresek lehessünk. A kondink megfelelő, a taktikát és az eddigi hibáinkat pedig átbeszéltük – fogalmazott a Puskás Akadémia ellen sérülés miatt lecserélt támadó. – Az első két bajnokink ismerkedés volt az élvonallal, de egy kis szerencsével akár nyerhettük is volna őket, ám akkor még nem ért össze a csapat. Próbálunk minél jobban beszállni a meccsbe. Voltak jobb meccseink és voltak, amik kevésbé sikerültek jól, félidőkre bontva látszik, hogy bizonyos periódusokban jobban teljesítettünk. Ha úgy állunk hozzá a mérkőzéshez, mint a Győr elleni első félidőben, akkor akár a győzelmet is megszerezhetjük a hétvégén."

Simple Női Liga NB I, 6. forduló

Szekszárdi WFC–Astra-Activtek HFC-Üllő. Szekszárd, szombat, 15 óra. Vezeti: Iványi G. (Kondákor, Sáfárik).

A bajnokság állása