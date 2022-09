Egy éves dunaszerdahelyi kitérő után ismét a Paksi FC szerelését viseli Hahn János. A 2020/2021-es NB I-es bajnoki szezon gólkirálya az átigazolási határidő augusztus 31-i lejárta előtt igazolt haza Paksra. Hahn végleg visszatért, azaz nem kölcsönbe adta a DAC.

A 26 éves csatár az előző idényben 24 mérkőzésen lépett pályára a szlovák Fortuna Ligában szereplő szerdahelyieknél, s három gól mellett három gólpassz került a neve mellé. Sérüléséből felépülve a mostani idényben ötször kapott lehetőséget, ezeken nem szerzett gólt.

„Hirtelen jött minden, de örülök, hogy hazajöhetek. Lett volna más alternatíva is, de kizárólag a szakmaiságot helyeztem előtérbe, továbbá egyértelmű volt, ha NBI, akkor Paks. Szimpatikus a jelenlegi filozófia is, jó mérkőzésekkel indult a szezon, persze a mai találkozót leszámítva. Célom, hogy mielőbb visszanyerjem a formám, és minél többször a pályán segítsem a csapatot. Erőnlétileg teljesen rendben érzem magam, mentálisan kicsit nehéz volt az elmúlt időszak, azonban most már boldog vagyok, hogy haza tudtam jönni” – fogalmazott a Paksi FC honlapján.

Hahn János eddig 225 élvonalbeli összecsapáson viselte a paksiak szerelését, ezeken 69 gólt szerzett. A csütörtöki edzésen már ő is ott lesz, így jó eséllyel pályára lép a paksiak hétvégi bajnokiján, szombaton 14 órakor Kecskeméten.

Mint azt megírtuk, a Paksi FC szerdán elveszítette veretlenségét az NB I-ben, miután hazai pályán 3–1-re kikapott a Kisvárdától.

Nem Hahn az egyetlen paksi, aki elhagyta a DAC-ot, a szintén a PFC-ben nevelkedett Szendrei Ákos a Mol Fehérvárhoz tért haza.