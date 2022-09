Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) vendégszeretetét élvezte az európai kézilabdaelithez tartozó Montpellier HC ifjúsági csapata. Franciországban a 2000-es években egyeduralkodónak számított a klub, nyolcszor nyerték meg az élvonalbeli bajnokságot, a tizennégy aranyérmükkel pedig máig az örökranglista élén áll (a második Paris SG-nek kilenc elsősége van).

Utánpótlás terén is jól áll a rendszeresen a Bajnokok Ligája-csoportkörben szereplő egyesület, az ifjúsági csapat saját korosztályában döntőt játszott az elmúlt szezonban (a sztárgárda PSG verte őket), de ugyanez a csapat a felnőtt harmadosztályban is megmérettette magát, s meg is nyerte azt.

Az eredménytől függetlenül hasznos felkészülési mérkőzést játszottunk egy tehetséges, jó játékosokkal felálló, képzett csapat ellen

– fogalmazott lapunknak Bán Tamás, a hőgyésziek vezetőedzője. –

Számukra hétvégén már bajnoki mérkőzés következik, látszott is a játékukon, hogy előrébb tartanak. Sokkal gyorsabbak voltak, méretben is fölénk nőttek, jól védekeztek, amögött remek kapusteljesítmény volt és a nyitott védekezés ellen is eredményes munkát végeztek. Nálunk Vojkovics Gyula és Vald Benjamin támadásban, Szakcsi Dávid és Szabó Tibor védekezésben nyújtott kimagaslót.

Felkészülési mérkőzés

Hőgyészi SC–Montpellier HC (francia) 21–37 (10–20)

Balatonboglár, NEKA Csarnok. Vezette: Molnár-Szabó T., Szabó E.

Hőgyész: Szente, Vald 2, Sipos M., Oláh B. 1, Teimel M. 2, Szabó T. 1, Farkas G., Lőrinc Sz. 2 (1), Nyitrai, Kovács L. 1, Széles, Gadányi 3 (1), Szakcsi 4, Vojkovics Gy. 5, Pencs. Edző: Bán Tamás.

A Montpellier legjobb dobói: Terjek 6 (1), Prat K. 6, Sucarrats 5, Caille 5.

Hetesek: 4/2, illetve 2/2

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

A hőgyésziek szombaton hazai pályán, a tamási Vályi Péter Szakképző Iskola tornacsarnokában előbb a Budapest Honvéddel (11 óra), majd a Makói KC-vel meccselnek (12.30 óra).

Az NB II Dél-nyugat csoportjában szeptember 10-én indul útjára a labda, az előző idényben bronzérmet szerző Hőgyész jövő szombaton 18 órától a siklósiakat fogadja.