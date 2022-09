Jól kezdődött a nyolcadik forduló megyei szempontból, hiszen a Szekszárdi UFC a péntekre előrehozott meccsen 1–0-ra legyőzte idegenben az MTK Budapest második csapatát. A hasonlóan sikeres folytatásra ma is van esély, hiszen a Paksi FC II és a Majosi SE is saját közönsége előtt léphet pályára.

A paksiaknak fel lesz adva a lecke, hiszen azt az ESMTK-t fogadják, amely jelenleg második a Közép csoportban, s amely sorozatban öt győzelemnél jár. Kindl István csapata azonban képes lehet megállítani őket, főképp akkor, ha lesznek visszajátszói (az NB I-es gárda szombaton 1–0-ra verte a DVSC-t), köztük akár az a Böde Dániel is, aki kedden még szerződést bontott a PFC-vel, tegnap pedig azt jelentették be, hogy mégis marad, és a klubmenedzseri teendők ellátása mellett az NB III-ban futballozik majd.

A Majosi SE-nek könnyebb dolga lesz, hiszen Kardos Ernő alakulatára az a Szolnoki MÁV vár, amelyik az alsóházban tanyázik, eddigi hét meccséből kettőt nyert, ötöt elveszített (négyet most egymás után). Idegenben ráadásul mindegyik fellépését elbukta – a Makótól és a Honvéd második csapatától 2–1-re, a Dunaújvárostól 4–1-re kapott ki –, s mivel a majosiak hazai pályán erősebbek (2 győzelem, 2 döntetlen a mérleg), jóval esélyesebbek is. Még úgy is, hogy két alapemberüket, a Honvéd ellen kiállított Pál Achillest és Sajnovics Milánt is nélkülözniük kell.

A Paksi FC II–ESMTK találkozó 11, a Majosi SE–Szolnoki MÁV meccs 16 órakor kezdődik.