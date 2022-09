Amikor a fotóriporter kollégával befutottunk Bölcskére, még örültünk, hogy szárazon megússzuk. Miközben az egész megyét áztatta az eső, Bölcskén száraz utak fogadtak minket, egy-egy csepp ugyan lehullott, de erre a pólóban érkező drukkerek is csak legyintettek egyet. A büfénél jó volt a hangulat, fogyott a sör, és mindenki reménykedett, mondván, ez a Budafok nem olyan acélos, nyolc meccséből csak egyet tudott megnyerni az NB II-ben. Meg aztán a bölcskei katlanban nem egyszerű nyerni, még egy második ligás gárdának sem. Bizakodó volt mindenki hazai oldalon, Mátyus János, a vendégek vezetőedzőjének tekintetéből és gesztusaiból ellenben semmit sem lehetett érzékelni lelkiállapotát illetően. Az MTE mestere lehajtott fejjel sétált oda a kispadhoz, egy-egy ismerőssel lepacsizott, de semmi több. A budafokiakat jó sokan elkísérték, s a fedett lelátó egyik felét el is foglalták. De kivonultak a bölcskei ultrák is, síppal, dobbal, nádihegedűvel – nagyszerű volt a hangulat.

Alig értek ki a csapatok a kezdőkörhöz, lecsapott az eső. Úgy ömlött, mintha dézsából öntenék, s mintha az égiek most akarták volna bepótolni mindazt, amit a nagy folyamán megspóroltak errefelé. Sajnos nem úgy indult, ahogy azt a hazaiak remélték, még két perc sem el, máris vezetett a Budafok. Takács Ronald futott el a szélen, beadásába Hajdók Gábor szerencsétlenül ért bele, s a labda a kapuba pattant. Nem esett össze azonban a Bölcske, szépen járatta a labdát Miskovicz Bálint csapata, amely láthatóan bízott a két gyors szélsőjében, Kiss Patrikban és Süvöltős Adriánban. Utóbbi meg is keverte néhányszor a vendégvédelmet, Magritics Andor sokszor azt sem tudta, hol a labda. De jól pörgött a Szili István, Nagy István duó is, míg hátul Hajdók Gábor tanárian dirigálta a védelmet. Nem is nagyon kerültek helyzetbe a budafokiak, ha meg igen, akkor Bildhéber Bence védett – egy ízben lábbal rúgta ki a középre érkező labdát. A legnagyobb helyzetet Farsang Patrik hagyta ki, még le is vehette a labdát a kaputól tíz méterre, de fölé bombázott. Amikor már mindenki úgy volt vele, hogy nem történik más, Kalmár Olivér beadott, Beke Péter pedig a kapuba fejelt.

A szünetben hármat is cseréltek a vendégek, a bölcskeiek azonban ugyanazzal a csapattal folytatták, amely a szünetbe vonult. Sokáig nem történt semmi, elsősorban a mezőnyben gyűrték egymást a felek, aztán Nagy István előtt adódott lehetőség, de a középpályás lövését Fótyik Dominik blokkolta. Aztán Beke kapott egy indítást, ki is lépett a leshatárról – a bölcskei drukkerek hiába kiabálták, hogy les, nem volt az –, de Bildhéber ismét védett. Egy alkalommal tűzijáték alakult ki a bölcskei kapu előtt, de a védők együttes erővel blokkolni tudtak. A hajrában, hat perccel a vége előtt megsérült Vaszicsku Gergő, s mivel már nem volt cseréje a Budafoknak, tízen maradtak. Össze is jött a szépítés, Rompos József az ötösről fejelt a kapuba. A vége így szép lett, de a bölcskei kupakaland erre a szezonra véget ért. A kalapemelés azonban jár Horváth Mátééknak, akik két magasabban jegyzett csapatot is kiejtettek, s most az NB II-es Budafoki MTE-vel szemben sem vallottak szégyent.

MOL Magyar Kupa, főtábla, 3. forduló

Bölcskei SE–Budafoki MTE 1–2 (0–2)

Bölcske, v.: Maml (Bereczki B., Juhász Sz.). Bölcske: Bildhéber B. – Rodenbücher T. (Süvöltős J., 71.), Parádi, Hajdók, Hanol (Vámosi A., 76.) – Szili I. (Blatt, 62.), Horváth M., Nagy I. (Rompos J., 76.) – Kiss P., Farsang P. (Miholics, 62.), Süvöltős A. Vezetőedző: Miskovicz Bálint. Budafok: Oroszi – Margitics, Romics (Vaszicsku, a szünetben), Fótyik, Kalmár O. (Horváth O., 68.) – Nándori, Kovács D., Soltész I. – Varga D. (Györgyi, a szünetben), Beke P. (Németh M., 68.), Takács R. (Sós M., a szünetben). Vezetőedző: Mátyus János.

Gól: Rompos J. (87.), illetve Hajdók (3., öngól), Beke P. (44.).