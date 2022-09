Kiváló mérkőzést játszott a Bátaszék SE és a Kakasd SE a megye egyes focibajnokságban. Talán az utóbbi évek egyik legjobb meccse kerekedett ki a derbiből, amelyen összesen 11 gólt láthattak a nézők, s ebből hetet a hazaiak lőttek. A bátaszékiek óriás lendülettel kezdtek, a 13. percben már 3–0-ra vezettek, s úgy tűnt, nagyon kitömik a kakasdiakat. Aztán feltámadt Takács Norbert gárdája, s 3–2-nél nem lehetett megjósolni, hogy miként alakul a folytatás. De aztán megint megrázta magát Buzás Attila alakulata, amely másodszor is csinált egy 3–0-s szériát, s bár erre is tudott válaszolni kettővel a Kakasd, az utolsó szó a hazaiaké lett, akik így 7–4-re győztek.

Szintén hetet lőtt a Bölcskei SE, amely Tamásiban parádézott. Miskovicz Bálint csapata ennél jobb főpróbát nem is tarthatott volna a hétvégi Magyar Kupa-fellépésére (szombaton 15 órakor az NB II-es Budafok lesz az ellenfél), a fiatal tamásiak egyetlen pillanatig sem tudták megnehezíteni a vendégek dolgát. A bölcskeieknél három gólt szerzett Farsang Patrik, és duplázott a sérüléséből felépülő Rompos József. Nemcsak utóbbi visszatérésének örülhettek, hosszú sérüléséből felépülve Blatt Pál is pályára léphetett.

Nem hozott ilyen sok gólt a Dombóvár és a Tevel meccse, de négy találat azért erre az összecsapásra is jutott. Mind a négyet a dombóváriak lőtték, akik négy perc alatt háromszor is bevették a vendégek kapuját, s ezzel tulajdonképpen el is döntötték a három pont sorsát.

Autócity megyei I. osztály, 4. forduló

Bátaszék SE–Kakasd SE 7–4 (4–2). Bátaszék, v.: Pekoli D. (Álló T., Kiss G.). Bátaszék: Klézl – Gerendai Z. (Farkas K., 68.), Héhn F., Faller (Fürst, 85.), Rozgonyi – Kófiás (Csipak, 68.), ifj. Buzás A., Lerch M., Héhn O. – Tóth T., Farkas A. (Varjas B., 91.). Edző: Buzás Attila. Kakasd: Siklósi – Kapéter K. (Kapéter D., 60.), Réti D. (Sebestyén M., 60.), Adorján, Morvai – Ranga (Vodli, 80.), Sásdi B., Sásdi A., Jerabek –Márk A., Márk K. Edző: Takács Norbert. Gólszerzők: Faller (42., 54., mindkettőt 11-esből), Héhn F. (4.), Héhn O. (9.), Farkas A. (13.), ifj. Buzás A. (47.), Rozgonyi (90.), illetve Sásdi B. (20.), Jerabek (39.), Márk A. (72.), Sebestyén M. (74., 11-esből).

Tamási 2009 FC–Bölcskei SE 1–7 (1–2). Tamási, v.: Vámosi A. (Debreceni K., Horváth T.). Tamási: Kis T. – Szabó Bence (Jáhn K., a szünetben), Yondo, Orosz Á., Hegedűs D. (Fenyő Á., a szünetben) – Horváth L., Bognár F. (Szabó Bálint, 80.), Papp G. (Pálinkás K., 74.), Fleisch – Török D., Kovács L. (Ignácz J., 74.). Edzők: Yvan Yondo, Pintér Attila. Bölcske: Varga M. – Benke (Blatt, 58.), Hajdók, Parádi, Hanol – Szili I. (Miholics M., 58.), Nagy I. (Rompos J., 58.), Horváth M. – Rodenbücher T. (Süvöltős J., 71.), Farsang P., Süvöltős A. (Balogh K., 71.). Edző: Miskovicz Bálint. Gólszerzők: Török D. (30.), illetve Farsang P. (20., 22., 68.), Rompos J. (82., 87.), Nagy I. (58.), Balogh K. (78.).

Dombóvár FC–Tevel Medosz SE 4–0 (3–0). Dombóvár, v.: Szabó P. (Domokos L., Szita R.). Dombóvár: Karádi – Vörös, Varga B., Martinka, Pataki A. – Párkányi (Dürvanger, 88.), Lódri, Kreizer (Právics D., 53.), Ádám L. (Kierdorf, 61.) – Horváth Á., Tóth M. Edző: Horváth Zoltán. Tevel: Vecsei R. – Kuti (Szedlacskó, a szünetben), Kelemen Zs., Simon J., Vituska N. – Laták Borda – Kovács R. (Csizmazia, 83.), Reichert A. (Bajusz J., 86.), Gödör M. (Szentes M., a szünetben) – Simon T. Edző: Kiss János. Gólszerzők: Tóth M. (13., 86., az elsőt 11-esből), Varga B. (10.), Horváth Á. (14.).

A Szekszárdi UFC II–Bonyhád VLC találkozó 18.30 órakor kezdődött. Az FC Dunaföldvár szabadnapos.