„Az első tíz percben számomra is meglepő támadójátékot produkáltunk, kreatívan játszottunk. Három nullig minden jól működött, de két hibával majdnem sikerült leromboltunk mindazt, amit addig felépítettünk. Ez fordulópont is lehetett volna, alakulhatott volna másképpen is a találkozó folytatása, ám a szünetben sikerült rendbe tenni a fejeket. Ebből is tanulni kell, mert egy jobb kvalitású csapat ennél jobban fogja kihasználni az esetleges hibánkat” – fogalmazott a TEOL.hu-nak a tolna-mözsiek edzője.

2F-BAU Tolna-Mözs–Újpest FC 7–2 (3–2)

NB I, 1. forduló. Tolna, v.: Szabó P. (Rácz Z., Mihálovics). Tolna-Mözs: Kulcsár P. – Wiesner, Szalkai, Krascsenics P., Nagy N. Csere: Deczki (kapus), Bajcsy, Kiss G., Tancsa, Hatala. Edző: Reveland Zoltán. Újpest: Hargas – Singer-Kakuk, Nagy Sz., Kovács A., Koltai-Molnár J. Csere: Simon D., Dura, Botka, Orbán Cs., Illés P., Markó, Sass V. Gólszerzők: Krascsenics P. (6., 12., 35.), Kiss G. (23., 36.), Nagy N. (11.), Wiesner (23.), illetve Markó (14.), Sass V. (17.).

A forduló másik két mérkőzésén a címvédő DEAC az előző idény bajnoki visszavágóján 3–3-as döntetlent ért el hazai pályán a Budaörssel, a több tolnai nevelésű játékossal felálló TFSE pedig 6–3-ra nyert a másik újonc Miskolc vendégeként.

A tolna-mözsiek a hétvégi fordulóban szabadnaposak lesznek, legközelebb szeptember 25-én a jól erősítő TFSE-t fogadják.