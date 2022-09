– Csak nem irigyelte meg Sásdi Bence találatát?

– Láttam a gólt, szép volt, de nem ezért próbálkoztam – felelte a DFC 29 éves futballistája, aki a dombóváriak negyedik találatát vállalta magára a bajnokesélyes elleni összecsapáson. – Az egész meccsen figyeltem a földváriak kapusát, aki sokszor messze kint állt a kapujából. Úgy voltam vele, ha lesz lehetőségem, megpróbálom megtréfálni.

– Volt lehetősége, és meg is tréfálta.

– Nagyon jól találtam el a labdát, ami simán átszállt felette, egyenesen be a kapu jobb oldalába. Kint állt a tizenhatos vonalánál, így hiába futott utána, már nem volt esélye a hárításra.

– Elég régóta futballozik már, de nem emlékszem, hogy ilyen gólt lőtt volna valaha...

– Mert nem is rúgtam. De nem is lehetett rá esélyem, hiszen korábban rendre előretolt támadóként játszottam. Mindig ott voltam a kapu közvetlen közelében. Most az új szerepköröm szerint a csatárok kiszolgálása az elsődleges feladatom, az edzőm azt várja tőlem, hogy gólpasszokat adjak.

– Néztem a góllövőlistát, azért öt gólt így is sikerült már összehoznia.

– Az, hogy más a szerepköröm, nem jelenti azt, hogy le kell mondanom a góllövésről. Ha úgy hozza a helyzet, akkor befejezem az akciókat. Hármat lőttem a Tamásinak, egyet a Tevelnek, most ez az ötödik gólom – de eddig ez a legszebb.

– Alaposan megleptek mindenkit ezzel a sikerrel. Gondolták volna?

– Magunkat is megleptük, mert egy nagyon jó csapatot győztünk le. Edzőnk, Horváth Zoltán remek taktikát dolgozott ki, ami tökéletesen be is vált. Azért azt meg kell jegyeznem, hogy kettő egyes vezetésünknél a földváriak előtt adódtak lehetőségek, s akár fordíthattak is volna, de nem éltek az eséllyel. Aztán Máté belőtte a harmadik gólunkat, majd jött az én találatom, ami végérvényesen le is zárta a meccset.

– Jól elkapták a rajtot, ami sokat ígér...

– Én is úgy gondolom, hogy ebben a szezonban elérhetünk egy szép helyezést. Jól erősítettünk, egységesek vagyunk, ha lesz egy kis szerencsénk, akkor odaérhetünk a dobogósok mögé, de talán még a dobogót is megcsíphetjük. Vannak tehetséges fiatal játékosaink, akik segíthetnek bennünket ebben.

– Úgy beszél, mintha ön annyira öreg lenne.

– A huszonkilenc évemmel a keret egyik legidősebb játékosa vagyok, mondhatni, hogy már öregnek számítok a huszonévesek között. De a szívem fiatal, és a szenvedélyem is a régi. Szeretek focizni és gólt lőni.

– Hétvégén újabb rangadó vár önökre, Bonyhádon egyáltalán nem lesz könnyű dolguk.

– Tudjuk, hogy egy nagyszerű csapathoz utazunk, amelyik évek óta meghatározója a megyei élvonalnak, s most sem véletlenül vezeti a bajnokságot. De nem feltartott kezekkel kelünk útra, meg aztán egy ilyen eredmény után miért ne lennénk optimisták? Régen szereztünk már pontot Bonyhádon, itt az ideje, hogy megtörjük az átkot!

Horváth Árpád gólja (Forrás: TV8 Sport)