A Redstone Olomouc után a Basket Brnót is legyőzte a Csehországban edzőtáborozó Atomerőmű SE. Csirke Ferenc gárdája szerdán nagy fölénnyel, 83–55-re verte az olmützieket, a mai győzelemért ezzel szemben sokkal jobban meg kellett szenvedni. Az előző cseh bajnokság bronzérmese a negyedik negyed elején már 15 ponttal (!) is vezetett, de a paksiak nem adták fel, és káprázatos hajrát kivágva fordítottak. Kovács Ákosék még egy perccel a meccs vége előtt 88–87-es hátrányban voltak, de az utolsó másodpercekben ők koncentráltak jobban, és végül 93–91-re győztek. Az ASE legjobbjának a 27 pontja mellett 9 lepattanót leszedő és egy gólpasszt is kiosztó Paul Atkinson Jr. bizonyult.

A felkészülést hétfőtől már itthon folytatják az atomvárosiak, akik kedden a szegediekkel játszanak újabb edzőmeccset, jövő hétvégén pedig jön a Morgen Ferdinánd-emléktorna.

Felkészülési mérkőzés, Basket Brno–Atomerőmű SE 91–93 (29–20, 27–30, 20–15, 15–28)

A paksiak pontszerzői: Atkinson Jr. 27, Green 21/12, Edwin 17/3, Kovács Á. 15, Taiwo 10, Mincsev 3.