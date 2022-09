Kardos Ernő együttese már a 14. percben vezetést szerzett a lila-fehérek ellen, melyben három olyan játékos is a kezdőben kapott helyet, akik a KTE élvonalbeli csapatában is szerephez jutottak már idén. A völgységiek azonban a szezon során harmadszor hoztak le bajnokit kapott gól nélkül, ami egyúttal győzelmet is jelentett a számukra.

A Majos ezzel már tizenhét pontot gyűjtött össze az idényben, annyit, amennyit a Gerjeni SK az előző szezonban összesen. Ez a mennyiség pedig Tolna megyei csapattól a legtöbb kilenc forduló után.

NB III, Közép csoport, 9. forduló

Kecskeméti TE II–Majosi SE 0–1 (0–1)

Kecskemét, v.: Kakuk (Pogonyi, Pálinkás D.)

Kecskemét II: Kersák – Szamosi (Kovács Á., 78.), Major E. (Major Sz., a szünetben), Győri (Hatvani, a szünetben), Meskhi, Bodor Z., Barkóczi, Ryshko, Buna, Szalai Sz., Gréczi. Edző: Szabó Tibor

Majos: Vukman – Czuczi, Ledneczki, Kugli –Hock, Budai I., Kovács L. (Széles, 60.), Keczeli (Rituper, 78.), Petrovics (Nagy N., 70.) – Ulrich (Sajnovics, 78.), Pál A. Edző: Kardos Ernő

Gólszerző: Ulrich (14.)

A Szekszárdi UFC–Ferencváros II és a Makó–Paksi FC II mérkőzést 16 órától játsszák.