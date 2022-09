Rosszabbul nem is kezdődhetett volna a mérkőzés paksi szemszögből, mindössze harmincöt másodperc (!) telt el, amikor a kapu előtti kavarodás után Sztefan Drazsics jobb bokájára pattant a labda, onnan meg a bal alsó sarokba.

Érdekesség, hogy ez volt az első gól, amit Nagy Gergely tétmérkőzésen kapott. Az atomvárosiak kapusa a Fehérvár elleni nyitómérkőzést (2–0) végigjátszotta, az Újpest FC ellen viszont a félidőben le kellett cserélni, a két gólnál már Rácz Gergő állt a gólvonal előtt (3–2).

Az előny tudatában átadta a szervezés jogát a Mezőkövesd, az atomvárosiak pedig éltek is ezzel, többet birtokolták a labdát és többször eljutottak az AC Milannál nevelkedett Riccardo Piscitelli kapujáig. A fiatal Szabó Bálint volt nagyon elemében, a tizenhatoson kívülről és azon belül, középről és szélről is bátran próbálkozott, de az olasz hálóőr lábbal és kézzel is védte a próbálkozásait. A hazaiak láthatóan célfutballt játszottak, őrizték előnyüket és elsősorban a játék tördelésére helyeztek nagyobb hangsúlyt.