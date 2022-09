Ezzel szemben a szekszárdiak még csak most alakulgatnak – ráadásul még nem is teljesek, hiszen harmadik nyáron igazolt amerikai légiósuk, Ruthy Hebard még csak most fog megérkezni.

„Voltak jó periódusaink, de látszik, hogy nincs még meg a játékunk, mivel nem tudunk teljes létszámmal közösen edzeni – kezdte a szekszárdiak vezetőedzője. – Sok játékos kimaradt az alapozásból, igazából csak Studer Ágnes, Szücs Gréta, Bálint Réka és Boros Júlia tudta végigdolgozni az elmúlt időszakot. A csapat legfiatalabb játékosaként Gréti ma jól teljesített, rajta már most látszik az alapozásnak köszönhető fejlődés. Jó lenne, ha ezt több játékosról is el tudnám mondani, mert akkor ma jobban néztünk volna ki, mégha most nincs is centerünk. Középjátékos nélkül mindenesetre nehéz kosárlabdát játszani. Horváth Dóra és Gréti a most szerzett tapasztalatokat a bajnokságban biztosan kamatoztatni tudja majd. Gratulálok a Győrnek! Néha úgy éreztem, hogy pariban vagyunk, de a vendégek a jó távoli dobásaikkal nem hagyták megfordítani a meccset. Összességében most nem az eredmény a fontos, hanem hogy a Vasas elleni találkozóhoz képest javuló formát mutatunk” – összegezte a látottakat Djokics Zseljko.

53. Sió Kupa, elődöntők

DVTK-Hun-Therm–NKA Universitas PEAC 81–65. A legjobb dobók: Jovanovics 18/6, Kányási 17/6, Kiss A. 12/3 illetve Kiss V. 18, Laczkó 11/9.

Atomerőmű KSC Szekszárd–Serco UNI Győr 66–82. A legjobb dobók: Vivians 12/6, Wallace 12/3, Studer Á. 11/3, illetve Ellenberg 28/18, Mompremier 15.