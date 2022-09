Több mint másfél percet kellett várni az idény első szekszárdi kosarára, amit néhány kihagyott helyzet után Goree szerzett közelről. Dobhatott egy ráadás büntetőt is, miután Juhász faultolta, s a kékszívűek magyar-amerikaija azt is a helyére tette. Vivians köszönt be egy triplával, s már hattal ment a KSC, amikor Green szerezte az első hazai pontokat. A BEAC új tengerentúli irányítója igazolta jó hírét, amit Buttás Pál egykori szekszárdi tréner, a fővárosiak jelenlegi szakosztályvezetője mondott a meccs előtt róla, agilisan játszó karmester, aki ponterős is. Vezetésével vissza is jött a meccsbe az újbudai alakulat.

A második periódusban a másik légiós, a center Vojtulek is levetkőzte kezdeti idegeskedését, sorra gyűjtötte a pontokat. A lelkes hazaiak nem hagyták, hogy ellépjen euroligás ellenfelük, a KSC pedig kereste, de nem találta önmagát, alig 30 százalék feletti eredményességet produkált. Vezettek ugyan Hebardék, de az extra pontokat, gólpasszokat, lepattanókat Angyal Barbaráéktól láthattuk. A 12 évnyi kihagyást követően ismét élvonalbeli vezetőedzői feladatot vállaló Mészárosné Kovács Andrea időkérését követően Green az első félidő utolsó másodpercében is dobott egy triplát, amivel a második negyedet meg is nyerte a BEAC egy ponttal (18–17), s mindössze hárommal ment csak a nagyszünetben az Atomerőmű (30–33).

Radócz triplájával és Angyal ziccerével megszerezte a vezetést a házigazda a fordulás után (35–33). Óriási odaadással, tűzzel védekeztek és támadtak a fehér mezesek, nem volt számukra elveszett labda, gödörbe került a KSC, így nőtt a BEAC fórja. Vivians tartotta a lelket a pocsékul dobó atomosokban, igaz, ő is elsősorban a kiharcolt és maradéktalanul értékesített büntetőivel, mezőnyből ő sem jeleskedett. A 28. percig vezetett a BEAC, amikor a kettős őrizetet kapó Hebard tisztára játszotta magát a palánk alatt, s duplájával ismét a Szekszárd neve mellé került több pont.

Az utolsó periódus is három pontnyi vendégelőnyről indult (48–51), de Green és Tóth jóvoltából ismét fordult az állás, s többször is ellépet hat ponttal a közönségét rég nem látott tűzbe hozó budapesti gárda. Studer első kosaraival – előbb egy triplát, majd egy duplát dobott – jött vissza a végjátékban a KSC. Fél perc volt vissza, amikor Vojtulek harcolt ki faultot, s mindkét büntetőjét értékesítette, hárommal vezetett a BEAC (69–66). A szekszárdi időkérés után Vivians távolija lepattant, Green gyűjtötte be a játékszert, s harcolt ki tartott labdát, jött az újabb Djokics time out. Utána Goree ütött oda Radócznak, aki mindkét büntetőjét bedobta, Studer távolija pedig már nem ért célt, így nyert és nagyot ünnepelt az újbudai csapat.

A KSC szerdán hazai pályán a Cegléd ellen javíthat.

Tippmix Női NB I/A, 1. forduló

E.ON ELTE BEAC–Atomerőmű KSC Szekszárd 71–66 (12–16, 18–17, 18–18, 23–15)

Budapest, Gabányi László Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Goda, Varga-Záray, Major

BEAC: GREEN 28/9, ANGYAL 19/3, Orosz, Juhász, VOJTULEK 16. Csere: Tóth 3, Koch, Radócz 5/3, Milkovics, Katona. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Szekszárd: Studer 5/3, BOROS 9, VIVIANS 18/6, Bálint, Goree 11. Csere: HEBARD 15, Wallace 7/3, Holcz, Mányoky 1, Horváth. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–6, 7. p.: 9–10, 12. p.: 17–20, 15. p.: 19–26, 24. p.: 38–33, 27. p.: 45–40, 28. p.: 45–47, 33. p.: 54–53, 38. p.: 67–62.

Kipontozódott: Goree a 40. percben.