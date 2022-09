Mohácson kezdte meg szereplését a Szekszárd AC, amely elsődlegesen szűkös anyagi lehetőségei miatt lépett vissza egy osztályt, s indult az Extraliga helyett a csapatbajnokság NB I-es ligájában. Sáth Sándor gárdája a Nyugati csoportba kapott besorolást, a most házigazda mohácsiak, a megyei rivális Fastron AC Tolna, a Győri Elektromos, a Turris SE Sopron első és második számú csapata, a komlói Hügiéne Bt. valamint a Kanizsa Sörgyár és a Győri AC második csapatának társaságában. A célként a bajnoki cím megszerzését kitűző szekszárdiak annak rendje és módja szerint meg is nyerték mindegyik meccsüket, a leginkább talán a soproniak tudták megnehezíteni a dolgukat, de összességében őket is biztosan győzték le.

A szekszárdiaknál Horváth Lilla hét egyéni győzelemmel zárt, Lass Mariann hat meccset nyert, Straubinger Szilvia négyszer fogadhatta az ellenfelek gratulációját. A fiatal Schneidler Zitának még szoknia kell a tempót, de neki is voltak biztató időszakai. A tervezett program felborult, mert a soproniak második számú csapata nem érkezett meg, a Győri AC pedig halasztást kért. A bajnokság küzdelmei október első hétvégéjén Komlón folytatódnak.

Eredmények. Szekszárd AC–Turris SE Sopron 6:4. A szekszárdi győztesek: Horváth 3, Lass 2, a Lass–Horváth pár.

Szekszárd AC–Győri Elektromos VSK 7:3. A szekszárdi győztesek: Straubinger 3, Lass 2, Horváth L. 1, a Lass–Horváth pár.

Szekszárd AC–Mohácsi TE 7:3. A szekszárdi győztesek: Horváth 3, Lass 2, Straubinger 1, a Lass–Horváth pár.