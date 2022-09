A futást, a hitet és a szenvedélyt hiányolta övéitől a kisvárdaiak elleni bajnoki meccsen Waltner Róbert, a Paksi FC vezetőedzője. Mint azt megírtuk, a PFC 3–1-es vereséget szenvedett a Kisvárda Master Goodtól, s ezzel elveszítette veretlenségét a 2022/2023-as bajnoki idényben.

„Sajnos elszenvedtük az első vereségünket. Jól kezdtük a bajnokságot, hiszen eddig veretlenek voltunk. Sosem jó érzés a vereség, így most sem, viszont azt el kell ismernünk, megérdemelten nyert a Kisvárda, és bizonyította, miért is lett második a tavalyi bajnokságban. Nagyon nem tetszett, ahogy a mérkőzést kezdtük, vendégeink sokkal élesebbek voltak. Megannyi kétes lecsorgó labda végül náluk kötött ki, és elkerülhető, könnyű gólokat is kaptunk. A második félidő már jobban nézett ki, de a mai hozzáállásunk, amit kivittünk a pályára, lehet más csapat ellen elég, de a Kisvárdával szemben kevés. A legjobbunk kellett volna ahhoz, hogy felvegyük velük a versenyt a védekezésben, a támadásban, valamint a mentális részben is.”

„Agresszívebbnek kellett volna lennünk, többet kellett volna futnunk, nagyobb hittel és szenvedéllyel kellett volna futballoznunk.”

Ezekkel kompenzálhattuk volna a különbséget. A Kisvárdának éreznie kellett volna, hogy idegenben játszik, sajnos nem tettünk érte. A szépítő gólunkra rá kellett volna rúgnunk a másodikat, akkor mi kerültünk volna lélektani fölénybe, helyette vendégünk tördelte a játékot. Tanulnunk kell a vereségből, és hétvégén ki kell javítanunk. Most érezhettük a saját bőrünkön, mi történik, ha nem megfelelően állunk bele a mérkőzésbe. Intelligens játékosaink vannak, szombatra ebből levonjuk a megfelelő következtetéseket. Közönségünk megtett mindent, hogy jobban focizzunk, még 0-3-nál is támogattak bennünket, nekünk is úgy kellett volna játszanunk, ahogy ők szurkoltak” – értékelt a szakember a Paksi FC honlapján.

Azt olvasta már, hogy Hahn János, a 2020/2021-es szezon gólkirálya visszatért Paksra?