Jó kis második félidőre volt kilátás, a KSC tízpontos előnye nem jelentett életbiztosítást.

Nagyot is küzdöttek a Pest megyeiek, de a szekszárdiak is felvették a kesztyűt. Goree Cyesha szó szerint csúszott-mászott a labdáért, de a feszültséget jól mutatta, hogy Djokics Zseljko heves reklamásért egy ízben technikait kapott. Jó zárást követően tizenötpontos előnnyel kezdte a záró felvonást a Szekszárd, ahol továbbra is inkább a kék szív vitte őket előre a győzelembe, mint a gördülékeny játékuk.

Tippmix Női NB I/A, 2. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd 80–66 (26–12, 20–24, 23–18, 11–12)

Szekszárd, 800 néző. V: Papp P., Lengyel Á., Sörlei

SZEKSZÁRD: STUDER 16/6, Boros 3/3, VIVIANS 15/9, GOREE 17, HEBARD 16. Csere: Wallace 6, Horváth D. 1, Mányoky 2, Holcz, Bálint R. 4, Szücs G. Edző: Djokics Zseljko

CEGLÉD: Rakita 9/3, K. WILLIAMS 22/3, Laufer 1, COOPER 17/6, Bura 3. Csere: Viszmeg 2, Szirony 6, Kobolák 6/3, Horváth B., Szabó P. Edző: Keramidasz Konsztantinosz

Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–2. 6. p.: 16–2. 9. p.: 26–10. 13. p.: 28–19. 17. p.: 21. p.: 48–36. 24. p.: 55–45. 27. p.: 61–53. 30. p.: 69–54. 33. p.: 73–56. 36. p.: 79–62. 39. p.: 80–66.

Kipontozódott: Kobolák (a 39. percben)