Nyugat, 1. forduló

Az utolsó fordulóban csente el az aranyat a zombaiak elől a dombóvári egylet az előző bajnoki szezonban. A zombaiak csak 2–2-es döntetlent értek el Regölyben, miközben a dombóváriak 0–2-ről felállva 4–2-re legyőzték a tamásiak második számú csapatát, s ezzel megszerezték az aranyat.

A zombaiakat azóta fűtötte a revánsvágy, s most úgy utaztak el Dombóvárra, hogy elégtételt vesznek. Meg is volt az esélyük a győzelemre, ahogy a dombóváriaknak is, végül egy kimondottan izgalmas, élvezetes rangadón 3–3-ra végeztek egymással. A zombaiak háromszor is vezettek, de a DLK mindig újított, és ki tudott egyenlíteni.

Dombóvári LK–KSE Zomba 3–3 (1–2). Dombóvár, v.: Csobot L. (Kiss J.). Dombóvár: Kiss D. P. (47., 55.), Horváth J. (22.), illetve Kalmár Zs. (6.), Sárközi J. (35.), Kerekes R. (53.).

Dalmandi SK–Nak SE 2–1 (1–1). Dalmand, v.: Csobot L. (Kiss J.). Gólszerzők: Fejős R. (22.), Schiffer (53.), illetve Harczi (14.).

Iregszemcsei SE–Döbröközi KSE 0–2 (0–1). Iregszemcse, v.: Krajnovics A. (Deutschmann Á.). Gól: Keresztes P. (21.), Kovács R. (48.). Kiállítva: Keresztes P. (43.).

A Magyarkeszi KSE–Tamási 2009 FC II mérkőzés elmaradt. A Regölyi SE–Felsőnána SE találkozót későbbre halasztották.

Kelet, 1. forduló

Az előző kiírásban ezüstérmet szerző szedresiek a bajnoki cím favoritjaként alaposan bekezdtek, hiszen egy tucat gólig meg sem álltak a sióagárdiak ellen. A hazaiaknál Bősze Csaba egymaga hat gólt szerzett, de a legutóbbi gólkirály, Rikkers Péter is hárommal jelentkezett.

Az előző szezonban még az NB III-ban szereplő, de onnan egészen a megye hármig eső Gerjeni SK hazai vereséggel nyitotta az új szezont.

Szedresi SE–Sióagárdi SE 12–0 (7–0). Szedres, v.: Horváth T. (Fazekas M., Trapp E.). Gólszerzők: Bősze (13., 18., 48., 62., 85., 86.), Rikkers (8., 40., 54.), Csótár (2.), Bíró András (20.), Baksai (43.).

Dunaszentgyörgyi SE–Györköny SE 2–1 (1–1). Dunaszentgyörgy, v.: Csobot L. (Hauk Á.). Gólszerzők: Gamus (15.), Varga Z. (85.), illetve Lamm (30.).

Gerjeni SK–Izmény SE 1–2 (0–2). Gerjen, v.: Rácz Z. (Bernáth T.). Gólszerzők: Vidák (92.), illetve Makrai (23., 34.).

Őcsény SK–Kajdacsi SE 2–3 (0–0). Őcsény, v.: Horváth T. (Fazekas M.). Gólszerzők: Horváth F. (60., 69.), illetve Király P. (65., 89.), Brautigam (77.).

A Nagydorog KSE–Gyapa DSE és a Pálfai SE–Pusztahencsei KSE mérkőzéseket későbbre halasztották.