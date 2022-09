– Lassan már nem is emlékszik senki arra, hogy mikor veszített utoljára hazai pályán a Majos...

– Én viszont tisztán emlékszem – felelte Kardos Ernő vezetőedző. – Tavaly májusban, a Honvéd második csapata nyert 2–0-ra Majoson, az volt a harmadik NB III-as találkozóm a csapat kispadján. Azóta valóban nem kaptunk ki, a Szolnoki MÁV elleni, vasárnapi 2–1-es győzelmünk a megye egyes idényt és a nyíregyháziak elleni osztályozót is idevéve a huszokettedik veretlenül megvívott találkozónk volt.

– Azt írta a közösségi oldalon, hogy alig várja, hogy kezdődjön a következő edzés. Akkor felesleges is megkérdeznem, hogy érzi magát?

– Nagyszerűen! Büszke vagyok a srácokra, és az elért eredményeinkre. De nem dőlünk és nem dőlhetünk hátra, még többet bele fogunk tenni, mert hiszem, hogy innen is van feljebb! De nem csak én várom az edzéseket, a srácok is. Senki sem nyavalyog, mindenki teszi a dolgát. A kéthetes bajnoki szünetet most arra fogjuk felhasználni, hogy „tankoljunk” és próbáljuk felépíteni a sérültjeinket. Sajnos Pál Mártonnak elrepedt a talpcsontja, így rá most egy ideig nem számíthatunk.

– Mi a jó szereplés titka? Ne mondja nekem, hogy csak a sok edzéssel ilyen eredményeket lehet elérni!

– Sok összetevős ez az egész. Szakmailag nagyon sokat beleteszünk, nemcsak én, de Gyánó Szabolcs és Kelemen Krisztián is. Szabi munkája mellett nem tudok szó nélkül elmenni, amellett, hogy mindenben számíthatok rá, kiváló közösségépítő, Krisztián erőnléti edzései pedig már meglátszanak a játékosokon. A vezetőink megteremtik a nyugodt hátteret, senki sem akar beleszólni a másik munkájába. A játékosok között pedig megvan a kellő egészséges rivalizálás. Akik a kezdőben vannak, azt akarják bizonyítani az edzéseken, hogy ott a helyük, akik pedig nem, azok azért dolgoznak még keményebben hogy bekerüljenek a csapatba. Utóbbiak lelkülete nem olyan mint azoké, akik kezdenek, így velük emiatt is kell foglalkozni. De nagyon hosszú ez a bajnokság, mindenkire sor fog kerülni.

– Meddig juthat az idei szezonban a Majosi SE?

– Nagyon sok meccs, pontosan harminc találkozó van még vissza a szezonból, de most jó ránézni a tabellára. Ha emlékszik, a szezon előtt azt mondtam önnek, amikor felhívott, hogy a bennmaradás a célunk, de ha a játékosok kiadják magukból, ami bennük van, lehet ez egy sima bennmaradás is. Most efelé indultunk el az első nyolc fordulóban, és azt gondolom, ebben a csapatban benne van a potenciál, hogy valami nagyot alkosson és tényleg egy emlékezetes szezont zárjon.

NB III., Közép csoport, az állás

1. Iváncsa 8 7 1 0 28–4 22

2. ESMTK 8 6 1 1 16–6 19

3. Hódmezővásárhely 8 6 1 1 15–6 19

4. Dunaújváros 8 5 3 0 22–8 18

5. Bp. Honvéd II 8 4 2 2 12–14 14

6. Majos 8 4 2 2 12–14 14

7. MTK Bp. II 8 4 1 3 20–9 13

8. Balassagyarmat 8 4 1 3 11–4 13

9. Szekszárd 8 4 1 3 8–8 13

10. Újpest II 8 4 0 4 10–13 12

11. Dabas 8 3 3 2 10–7 12

12. PTE-PEAC 8 3 1 4 11–12 10

13. Cegléd 8 3 0 5 10–19 9

14. Paksi FC II 8 1 6 1 15–14 9

15. Makó 8 2 2 4 10–14 8

16. Ferencváros II 8 2 1 5 15–19 7

17. Szolnok 8 2 0 6 14–22 6

18. Kecskemét II 8 2 0 6 10–23 6

19. Monor 8 0 1 7 8–21 1

20. Bánk-Dalnoki 8 0 1 7 6–26 1