A megszokott vasárnapi időpont helyett már pénteken lejátssza soros bajnoki mérkőzését az NB III-as focibajnokság Közép csoportjában szereplő Szekszárdi UFC. Turi Zsolt együttese délután négy órakor lép pályára az MTK Budapest második csapata ellen, mégpedig az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A találkozót azért hozták előrébb, mert az MTK ificsapata érdekelt a Bajnokok Ligájában, s mivel szerdán ott is pályára lépnek, egy vasárnapi bajnoki meccs esetén kevesebb idejük lett volna rápihenni és rákészülni az ifjaknak a lett Jelgava elleni összecsapásra. A szekszárdiaknak is jól jöhet, hogy nem vasárnap játszanak, hiszen így a sárga-feketék is korábban kezdhetnek hangolni a jövő szombati Magyar Kupa-meccsükre, amelyen az NB I-es Mezőköcesd Zsóry lesz az ellenfél.

Az MTK az ötödik, a Szekszárd a tizedik helyen áll a tabellán. A kék-fehérek 4 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel állnak, az UFC-nek 3 győzelme, 1 döntetlenje és 3 veresége van. A három győzelmét kivétel nélkül idegenben aratta a sárga-fekete egylet, amely a Balassagyarmat (1–0), a Cegléd (2–1) és a Monor (2–1) otthonában nyert. Az MTK három meccset vívott saját pályáján: a Dunaújvárostól 2–0-ra kikapott, a Majosi SE-t 4–0-ra, a Hódmezővásárhely FC-t 3–1-re verte.

Rácz Áronéknak oda kell figyelniük a hat gólnál járó Zuigéber Ákosra, aki a keret legnagyobb tehetsége. Az előző szezonban hasonló pályaválasztás mellett 0–0-ra végeztek a felek, míg Szekszárdon 1–1-es döntetlen született.