Egy kiváló edzőmérkőzést játszottunk, jól futballoztak a fiúk. Több helyzetet is kialakítottunk, és még nagyobb arányban is győzhettünk volna. Sajnos lehetőségeink nagyja kimaradt, de háromszor így is bevettük a Siófok kapuját. Bosszant Vas Gábor sérülése, nagyon nem jött jókor, meglátjuk, mennyit kell majd kihagynia. Jól játszottunk, a találkozó összességében maximálisan elérte a célját