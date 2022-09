Négy nap leforgása alatt második felkészülési mérkőzését játszotta Djokics Zseljko együttese, mely a szerdai, BKG Prima Szigetszentmiklós elleni tizenhárom pontos siker (68–55) után még fölényesebben, 101–46 arányban múlta felül a baranyaiakat. A KSC kispadján már ott ült Sydney Wallace, a hét közepén Szekszárdra érkező brit-amerikai légiós, azonban pályára még nem lépett, így ezúttal is hat játékossal állt ki házigazda.

Felkészülési mérkőzés

Atomerőmű KSC Szekszárd–PINKK Pécsi 424 101–46 (29–4, 21–10, 28–15, 23–17)

Szekszárd, 250 néző. Vezette: Miner, Győrfy, Varga-Záray.

SZEKSZÁRD: Studer 11/6, Boros 20, Holcz 20/6, Bálint 18/12, Goree 27/3. Csere: Szücs 5. Edző: Djokics Zseljko

PINKK: Zsivaljevics 14/6, Szücs, Vincze 14/6, Jubinec 8/3, Kovács 2. Csere: Tenyér 4, Horváth 2, Temes 2, Bojtár, Williams, Zsilinszki. Edző: Kovács Dénes.

Az eredmény alakulása. 9. perc: 24–2. 13. p.: 36–4. 18. p.: 43–11. 24. p.: 58–18. 28. p.: 72–25. 32. p.: 85–29. 39. p.: 96–46.

"Másodszor játszottunk öt-öt ellen, és sok szép megoldást láttam támadásban és védekezésben is – kezdte értékelését a szekszárdiak vezetőedzője. – A héten megnéztem a DVTK és a Győr edzőmérkőzését is, és amíg ők már most szinte teljes kerettel készülnek, addig mi továbbra is hatan vagyunk, ami elég idegesítő, hiszen a felkészülés ezen szakaszában az alapokat kellene lefektetni. A szombati matiné időpont ellenére most is sok néző volt, akik jó hangulatot teremtettek, így a születésnapos Boros Julcsi is érezhette, milyen népszerű klubhoz is érkezett. Ezzel a meccsel lezártuk a felkészülés harmadik hetét, amiben eddig sok futás, erőnléti edzés és az alapok gyakorlása szerepelt. Jövő héten tovább lépünk a felkészülésben, remélem akkor már tudunk négy-négy ellen is edzeni" – fogalmazott a vajdasági szakember.

A szekszárdiak jövő szombaton 17.15 órától a Vasas Akadémiát fogadják, majd szeptember 13-án és 15-én az 53. Sió Kupára kerül sor a városi sportcsarnokban.