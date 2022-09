Nem vette fél vállról a találkozót a bajnoki címvédő, a hétfőn még Gibraltáron felkészülési mérkőzést játszó magyar válogatott keretéből heten is a kezdőben kaptak helyet a vendégeknél, akik a várakozásoknak megfelelően irányították is a mérkőzést. A bal szélen Szabó Viktória kapta meg sokszor üresen a labdát, de beadásai sok veszélyt nem rejtettek. A szekszárdiak hősiesen állták a sarat, ha kellett, önfeláldozóan álltak a kapura tartó labda útjába, míg a gólvonal előtt az éppen a Ferencvárostól a keresztszalag-szakadást szenvedett Nagy Vivien pótlására érkezett Rónyai Gabriella állt magabiztosan. A támadást sem adták fel Nádudvari Annáék, voltak ígéretes megindulásaik, de a spanyolok elleni múlt heti Eb-selejtező óta felnőtt válogatottsággal is rendelkező, szekszárdi nevelésű Csigi Eszterrel felálló védelem ellen súlytalanok voltak.

A középpályán nem ütköztek a hazai játékosok, könnyedén a tizenhatos vonalához jutott a Ferencváros, amit nem is hagyta szó nélkül Micskó Márk, a szekszárdiak vezetőedzője. Hiába, az első játékrész közepén Csányi Diána éppen egy ilyet követő, távoli felső sarkos találatával juttatta előnyhöz a zöld-fehéreket. A kapott gól ellenére nem zuhant össze a WFC, mely nem sokkal később egy kapu előtti kavarodás után megkapta a másodikat is a brit Shameeka Fishleytől.

A szünet jól jött a félidő végére kapuja elé szegezett vendéglátónak. Fordulás után sem változott a helyzet képe, a WFC térfelén járt a labda. Ugyan a szünetben Nagy-Cseke Vivien Edina személyében egy erősebb testfelépítésű csatár lépett pályára, ám kevésszer jutott el hozzá a labda, így testi erejét nem tudta kamatoztatni. A folyamatos védekezés felőrőlte erejét a hazaiaknak, akik ellen végül ugyanúgy hétig állt meg az elmúlt három szezon bajnoka, ahogy a szekszárdiakhoz hasonlóan szintén újonc szegediek, valamint a Haladás.

A WFC jövő szombaton 17 órás kezdéssel a Puskás Akadémia vendége lesz a felcsúti Pancho Arénában.

Simple Női Liga NB I, 4. forduló

Szekszárdi WFC–Ferencváros 0–7 (0–2)

Szekszárd, v.: Sipos K. (Juhász L., Juhász D.)

Szekszárd: Rónyai – Katona (Kiss L., 87.), Acsádi, Rozmis, Csóka – Schell – Kágyi, Kovács Zs. (Hortobágyi, a szünetben), Kágyi R. (Vári, 63.), Kiss G. – Nádudvari (Nagy-Cseke E., a szünetben). Edző: Micskó Márk

Ferencváros: Barti – Demeter (Ott, 68.), Csigi, Papp L. (Pusztai, a szünetben) – Barker (Czellér, a szünetben), Fenyvesi, Csányi D., Németh D. (Nagy V., 68.), Szabó V. – Fishley (Bradics, a szünetben), Vágó F. Játékos-edző: Vágó Fanny

Gólszerzők: Csányi D. (25.), Fishley (36.), Szabó V. (64.), Pusztai (74.), Nagy V. (78.), Vágó F. (87.), Bradics (90.)

Sárga lap: Acsádi (44.), illetve Németh D. (62.), Vágó F. (75.)