Kénytelen volt kihagyni az atomvárosiak legutóbbi, Debrecen elleni hazai bajnoki mérkőzését Haraszti Zsoltnak, Sajbán Máténak és Szabó Jánosnak, akik kisebb-nagyobb sérülés miatt csak a lelátóról nézhették csapatuk mérkőzését.

Haraszti Zsolt a hónap elei, kecskeméti találkozón húzta meg hasfalát, a többhetes pihenés után várhatóan jövő pénteken Mezőkövesden már pályára léphet, bizakodott a középpályás a klub hivatalos oldalán. Ugyancsak azon a bajnokin szakadt be Szabó János emelőizma, amiből ugyan már felépült, de a héten a vádlijában következett be ugyanilyen sérülés. Sajbán Máté játéka is kérdéses a borsodiak ellen, aki szintén az egyik edzésen részleges ínszalagszakadást szenvedett.

A legsúlyosabb sérülést Nagy Richárd szenvedte el, akinek elszakadt a külső térdszalagja

Fotós: Mártonfai Dénes

A Loki elleni találkozó sem maradt paksi sérülés nélkül, az 1–0-s PFC-sikerrel zárult mérkőzésen kényszerűségből kellett lecserélni Nagy Richárdot.

„A külső térdszalagom szakadt a szárkapocscsont tapadásánál, amit meg is műtöttek. A kontrollon megállapították, hogy rendben zajlott az operáció, valamint a sebem is szépen gyógyul. Varratszedés után kezdődhet a gyógytorna és a rehabilitáció, ha minden megfelelően halad, januárra felépülhetek. A sérülés pillanatában azt hittem, rosszabb dolog történt, bár ez sem túl kellemes” – fogalmazott a klub oldalán a technikás középpályás, akit a találkozó 52. percében hordágyon vittek le a pályáról.

Szintén idő előtt ért véget Kádár Tamás számára is a debreceniek ellen mérkőzés, a nyáron szerződtetett belső védő közelítőizmát húzta meg. Az 57-szeres válogatott hátvéd elkezdte már a kinti munkát, s ha nem újul ki a sérülése, hamarosan ismét a csapat hasznára lehet.

A legutóbbi, pécsi kupatalálkozó mindössze fél óra jutott Papp Kristófnak.

„A combhajlítómban keletkezett egy részleges, huszonnyolc milliméteres szakadás. Jelenleg kezelésekre járok és biciklin, valamint a konditeremben erősítek. Ha a kontroll ultrahangon minden jól megy, a jövő héten már újra kint edzhetek a többiekkel” – mondta a paksiak alapembere.

Az idén eddig csak a zöld-fehérek NB III-as csapatában számításba vett Lorentz Mártonnál kiújult a szeméremcsont gyulladása, amivel az előző idényben már szenvedett, míg a nyáron igazolt fiatal Debreceni Zalán egy harmadosztályú bajnokin kapott rúgást. A rutinos hátvéd visszatérésének időpontja még kérdéses, a 20 éves védő várhatóan a héten a felnőtt csapattal edzhet.

A tabellán ötödik helyen álló atomvárosiak szeptember 30-án, jövő pénteken a kiesőzónában lévő, immár Kuttor Attila irányította Mezőkövesdhez látogatnak. Addig sem maradnak meccs nélkül Varga Barnabásék, akik pénteken 11 órától a másodosztályú Siófokon vendégeként játszanak felkészülési mérkőzést.