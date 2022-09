Áprilisban a kaposvári Világjátékok válogatón kezdődött, majd májusban Mosonmagyaróváron folytatódott, végül szeptember közepén a szekszárdi III. Sió Kupával végződött az idei Marathon Challenge versenysorozat. A versenyzési lehetőség biztosítása és a szezon fő eseményeire való felkészülés érdekében tavaly életre hívott viadal négy kajakos kategóriában (felnőtt férfi és női, illetve ifjúsági férfi és női), egységes pontozásos rendszerben zajlott az összetett verseny.

A hölgyeknél Kiszli Vanda szerezte a legtöbb pontot, az Atomerőmű SE hatszoros világ- és ötszörös Európa-bajnoka a Desedán fölényesen győzött, amivel kvalifikálta magát a birminghami Világjátékokra, ahol aztán két aranyat is szerzett. A mosonmagyaróvári állomást kihagyta, ám Szekszárdon újra ott volt a mezőnyben, de ezúttal nagy riválisa, Czéllai-Vörös Zsófia mögött be kellett érnie a második hellyel a hét kilométeres távon, számolt be róla a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

Végeredmény: 1. Kiszli Vanda (Atomerőmű SE) 35, 2. Czéllai-Vörös Zsófia (Graboplast Győri VSE) 30, 3. Hatoss Dorka (Graboplast Győri VSE) 27 ponttal.

A férfiaknál Boros Adrián személyében egy korábbi tolnai klasszis állhatott a dobogó második fokára. A már győri színekben versenyző, de Barina József tanítványaként korábban világ- és Európa-bajnoki címet szerző kajakos Kaposváron 30 kilométeren negyedikként, a Sión első helyen ért célba. Az összetett győztese Csima Ferenc lett, aki győzött a mosonmagyaróvári 75 kilométeres versenyen, előtte Kaposváron tizedik, Szekszárdon negyedik lett.

Végeredmény: 1. Csima Ferenc (Kaposvári Vízügy SC) 33, 2. Boros Adrián (Graboplast Győri VSE) 30, 3. Noé Bálint (Budapesti Honvéd SE) 20 ponttal.

Boros Adrián (hátul) a férfiaknál összesítésben a második helyen zárt

Fotós: Makovics Kornél

Ifjúságiak korosztályban a fiúknál két szekszárdi végzett dobogón. Az idei silkeborgi Európa-bajnokságon szereplő Turgonyi Olivér a kaposvári 22 kilométeres versenyen harmadik, a Sión második lett. A kontinenstornán párostársa, Horváth Tamás ugyanezen a két állomáson két negyedik helyezést lapátolt össze.

Végeredmény: 1. Varga Olivér (Graboplast Győri VSE) 40, 2. Turgonyi Olivér (Szekszárdi Kajak-Kenu SE) 27, 3. Ferencz Bence (Graboplast Győri VSE) és Horváth Tamás (Szekszárdi Kajak-Kenu SE) 20-20 ponttal.

Az ifjúságiaknál Varga Olivér (elöl) győzött összetettben, Turgonyi Olivér (hátul) második lett

Fotós: Makovics Kornél

A lányoknál is két megyei maratonista zárt az első háromban. A szekszárdiak nyári Eb-résztvevője, Vígh Vivien a Vígh Sándor Emlékversenyen második helyen ért célba, Mosonmagyaróváron nem indult, a hazai viadalt viszont behúzta. A tolnaiak reménysége, Horváth Emőke Kaposváron ötödik, Szekszárdon második lett.

Végeredmény: 1. Németh Alma (Graboplast Győri VSE) 52, 2. Vígh Vivien (Szekszárdi Kajak-Kenu SE) 32, 3. Horváth Emőke (Tolnai Kajak-Kenu SE) 23 ponttal.