Tehette is mindezt, hiszen az ellenfél közel sem volt acélos, a szolnokiak mindössze két győzelemmel a hátuk mögött várták az összecsapást, ráadásul három idegenbeli meccsüket kivétel nélkül elveszítették. És most is pont nélkül maradtak. Az ügyeletes majosi gólfelelős, Pál Márton megint betalált – ez már az idénybeli ötödik gólja volt, Ledneczki pedig egy bombával jelezte edzőjének, hogy bármikor számíthat rá. A majosiak a szezonban már negyedszer nyertek, és 14 pontjukkal ott loholnak közvetlenül az élcsapatok mögött. Újoncként ennél aligha remélhettek többet...

Majosi SE–Szolnoki MÁV 2–1 (2–1)

Majos, v.: Kovács G. (Farkas G., Sáfári P.). Majos: Vukman – Czuczi, Ledneczki, Kugli – Hock (Sólyom, 84.), Budai I., Kovács L., Keczeli (Széles, 53.), Petrovics (Loch, 71.) – Pál M. (Lizák P., 71.), Ulrich. Vezetőedző: Kardos Ernő. Szolnok: Csáki – Rokszin, Gohér, Pinto (Antal G., 60.), Tisza, Iván (Lakatos I., 66.), Lengyel B., Lukovszky (Nádházi, 66.), Tömösvári, Kópis, Földi (Pelles 88.). Vezetőedző: Romanek János. Gólszerzők: Pál M. a 17., Ledneczki a 29., illetve Lengyel B. (11-esből) a 24. percben.

