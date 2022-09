„Több bonyhádi kötődésű játékosunk miatt is különleges lesz számunkra ez a mérkőzés – mondta Takács Norbert, a kakasdiak edzője. – Egy jó erőkből álló csapat a bonyhádiaké, amelynél a héten edzőcsere történt. Játékerejüket megtapasztalhattuk már egy nyári edzőmeccsen (a BVLC 9–3-ra nyert – A szerk.), tudjuk, hogy rendkívül nehéz találkozó vár ránk. Hazai pályán miden csapat ellen győzni akarunk, így bízom benne, hogy a játékosaim most is mindent meg fognak tenni a sikerért! A sérüléséből még nem épült fel Árpa Balázs, Varga Ákos, Szász Dávid, Réti Bence, rajtuk kívül Márk Attila betegség miatt, Győrfi János és, Zsiga Kevin munkahelyi elfoglaltság miatt hagyott ki edzéseket” – mondta a szakember.

„Sárai György személyében egy felkészült, a magasabb osztályban is megfordult szakember lett csapatunk edzője – mondta Máté Róbert, aki az első héten segíti a PRO-liszences tréner munkáját. – Egy új edző érkezése mindig plusz motivációt ad, ráadásul mivel nem ismer senkit, így az összes játékosunk tiszta lappal indul nála, s érthetően bizonyítani akar. A kakasdiakkal mindig presztízsmeccset játszunk, amelyet szeretnénk megnyerni. Új edzőnk a támadó futball híve, ennek szellemében készültünk az elmúlt napokban. Azt gondolom, hogy a csapat játékerejéhez képest kevés gólt szereztünk az elmúlt meccseken, most ebben is szeretnénk előre lépni. Egy győzelem nemcsak új edzőnknek, de a csapatnak is jót tehet, hiszen komoly lendületet adhat a folytatáshoz. Erdélyi Zsolt sérüléssel bajlódik, a többiek kivétel nélkül bevetésre készek” – zárta Máté Róbert.

Az előző szezonban Szlama Bálint korai góljával 1–0-ra nyerte meg a BVLC a kakasdi találkozót. A hazaiak legutóbb a 2016/2017-es idényben ünnepelhettek győzelmet a szomszédvár ellen, akkor Márk Attila és Eisensehr Márk duplájára Völgyi Péter két góllal és Szentes Máté tudott felelni (4–3).

A 3. forduló további programja

Szombat: FC Dunaföldvár–Szekszárdi UFC II 16.30 óra, Tevel Medosz SE–Tamási 2009 FC 16.30 óra, Bátaszék SE–Dombóvár FC 16.30 óra. A Bölcskei SE szabadnapos lesz.