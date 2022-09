Jót sejtethet a klubvezetés számára, s jó érzés lehet a játékosoknak a szezon előtt, hogy már egy edzőmeccsre is ilyen sokan kíváncsiak Szekszárdon. Mintegy négyszáz néző várta a születésnapos Studer Ágneséket, akik a harmadik felkészülési mérkőzésükön a Vasast fogadták a városi sportcsarnokban. A kíváncsiság bizonyosan annak is szólt, hogy a legutóbbi, PINKK elleni találkozó óta megérkezett Wallace és Vivians is. Előbbi kezdett is a fővárosiak ellen, mégis utóbbi, csereként beállva szerzett elsőként kosarat a KSC színeiben. Igaz, az ő nyitó találatára is sokat, közel tíz percet kellett várni, mert döcögősen indult a hazaiak számára az összecsapás.

Amennyire meggyőző volt a Szigetszentmiklós (68–55) és a PINKK (101–46) ellen Djokics Zseljko csapata, most annyira akadozott a játéka. A lehetőségeket sikerült ugyan kiharcolni, de a dobások kimaradtak, helyesebben alacsony százalékuk landolt a Vasas gyűrűjében. Eközben a piros-kékek Papp révén robot precizitással céloztak távolról és közelről egyaránt, a meccs elejétől fogva ők vezettek, s szorgosabban gyűjtötték a lepattanókat is.