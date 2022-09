Djokics mester az oldalvonal mellől és az időkérések során is folyamatosan adta az instrukciókat, amit Mányokyék igyekeztek foganatosítani. A fiatal bedobó szerencsére felépült combizomhúzódásából, ugyanakkor Holcz és Miklós még nem léphetett pályára. Aztán sajnos Goree sem (aki az első negyedben a Szekszárd legtöbb pontját (9) dobta), mert most ő szerzett be egy – remélhetőleg ­– kisebb combsérülést. A második periódusban már Vivians volt a legeredményesebb hazai, s Wallace is megszerezte első találatát a 18. percben, viszont a félidőben is Pappéknál volt a fór (35–42).

Horváth duplájával folytatta a felzárkózást a fordulás után a KSC, de Pardee aztán a harmadik tripláját süllyesztette el, majd Papp és Madár Eszter is betalált, így fordításról szó sem lehetett. A harmadik negyed közepén egyszer benézett öt ponton belülre a KSC, ám a záró periódus előtt kerek tízzel ment a vasakarattal játszó Vasas (50–60).

A játék képe nem változott az utolsó negyedben sem, sőt, a végjáték a Vasas öröm kosárlabdáját hozta. Van tehát még min munkálkodni a bajnokság rajtjáig, s ne feledjük, e munkafolyamatban egy fontos állomás a szeptember 13-án, kedden rajtoló hazai felkészülési torna, az 53. Sió Kupa!

ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD–VASAS BASKET 69–85

(14–22, 21–20, 15–18, 19–25). Szekszárd, 400 néző. Vezette: Szalóki, Domokos, Bozóki. Szekszárd: Studer 2, WALLACE 12, Mányoky 2, Bálint, Goree 9. Csere: Boros 5/3, VIVIANS 32/9, Horváth 5, Szücs 2. Edző: Djokics Zseljko. Vasas: PAPP 20/6, Salamon 2, TÓTH 15/3, Szerencsés 6, MADÁR E. 14. Csere: Madár K. 4, PARDEE 22/12, Kádár 2, Van Rijs. Edző: Milos Pavlovics.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–4, 7. p.: 9–16, 13. p.: 21–29, 18. p.: 31–38, 23. p.: 41–45, 28. p.: 48–56, 33. p.: 58–65, 38. p.: 65–81.

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Gratulálok a Vasasnak! Nem dobtak extrán, de látszik, hogy nekik már megvan a szisztémájuk. Védekezésben agresszívebbek voltak nálunk, a labdás játékosra nagy nyomást helyeztek, sok labdaeladásba kényszerítettek bele minket, és a gyűrűtől is egyre inkább kiszorítottak. Összességében minden, amit mi szerettünk volna megvalósítani, azt ők mutatták be a pályán. Nálunk az új érkezőkön és a sérülésből visszatérő játékosokon még látszik, hogy nincsenek benne a játékrendszerünkben, ami a kevés közös edzéssel magyarázható. Goree Cyesha sajnos a második negyedben combhajlító izom sérülést szenvedett. Remélem, hogy nem súlyos, mert magas poszton így is kevesen vagyunk, emiatt most a sérülésből visszatérő Horváth Dórának és a tizenöt éves Szücs Grétának is több játéklehetőséget kellett adnom. Mi is fiatal csapat vagyunk, úgyhogy ezek a mérkőzések jó alkalmak a tanulásra. Puhák voltunk, a Vasas az első félidőben nyolc lepattanóval szedett többet nálunk, úgyhogy a jövőben fel kell vennünk a kesztyűt. Köszönjük a szép számú nézőközönségnek, hogy kijöttek, és együtt ünnepelték velünk Studer Ágnes születésnapját!

Milos Pavlovics: – A mérkőzés végeredménye nem a reális erőviszonyokat mutatja, mivel a Szekszárd nem teljes kerettel állt ki, bár nálunk is voltak hiányzók. Nagyon örülök annak, hogy a csapatom ilyen nagy energiával játszott negyven percen át, és hogy a fiatalok is jó teljesítményt nyújtottak. Természetesen a bajnokság kezdetéig még sok minden fog változni, de ez a győzelem azt mutatja, hogy jó úton járunk, ezért így kell tovább dolgoznunk.