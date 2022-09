Nem túl gyakori, hogy egy fiatal egymástól nagyon különböző sportokban is sikeres legyen. Friedrich Gábor, a szekszárdi Baka István Általános Iskola 6. A osztályos tanulója viszont épp ilyen. A Gemenc Judo Klub cselgáncsozója idén már két diák A regionális rangsorversenyt nyert a 41 kg-os súlycsoportban, majd az országos diákolimpián Győrben bronzérmes lett. Felkészülését – Szepesi József vezetőedző és Szepesi Dávid mellett – édesapja is segíti. Idősebb Friedrich Gábor, aki juniorként Európa-bajnoki bronzérmes és kétszeres magyar bajnok volt felnőttek között is eredményesen szerepelt, egy sérülés azonban megtörte karrierjét.

Az édesapa nem csak a dzsúdó-technikákra, az eredményes földharcra tanítja fiát, nem csak a sport iránti alázatot, az akaratot és kitartást plántálja fiába, de a horgászatot is ő indította el, majd jelenlegi edzője, Kiss Béla szerettette meg vele egy tábor alkalmával. Míg a pecázás a legtöbbünknél megmarad hobbinak, addig a most 12 éves fiú egyre komolyabban kezdett foglalkozni a sportággal. A korosztályos viadalokon évről évre bizonyította felkészültségét, ma pedig már a Miskei Sporthorgász Egyesület igazolt versenyzőjeként készül az országos megmérettetésekre – a miskei önkormányzat támogatásával. A Kaposvár melletti Deseda-tavon megrendezett U15-ös magyar bajnokságon, ahol az első három fordulóban snecizés, dévérezés volt a feladat, másodikként zárt, majd a második forduló után összesítésben negyedikként végzett.

A szlovéniai világbajnokságon szerepelt U15-ös magyar válogatott. Friedrich Gábor volt a legfiatalabb csapattag (Beküldött fotó)

A sok befektetett munka, a gyakorlásra és versenyzésre áldozott hétvége meghozta gyümölcsét, amikor a szekszárdi fiút beválogatták az augusztusi, szlovéniai világbajnokságon szereplő nemzeti csapatba. Gábor még nem töltötte be a tizenkettőt, amikor kilenc ország legjobbjai között ő is bevetette horgát a Száva folyóba. A magyar válogatott kétszer is edzőtáborozott a világbajnokság helyszínén, így tudták, milyen halra és milyen csalival érdemes horgászni. Azonban a teljes mezőnyt meglepte, amikor az első nap után Friedrich Gábor érte el a legjobb eredményt a szektorában. Korábban még nem volt rá példa, hogy valaki ilyen fiatalon „szektor 1-et” horgásszon. A 3200 grammos teljesítményével összetettben is a harmadik helyen állt, de a második nap „csak” hetedik lett. Végül egyéni összetettben a 10., a magyar csapattal pedig a 6. helyen zárta a világbajnokságot.

Ezt a nagyszerű eredményt jövőre akár meg is fejelheti, hiszen természetesen meghívást kapott a 2023-es portugáliai vb-re is. A jó szereplést ezúttal sem bízzák a véletlenre a mieink, két hetet töltenek majd a verseny helyszín a közvetlen felkészülés jegyében.