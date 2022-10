Nagy meccs lett a földváriak és a bölcskeiek összecsapása. Vérbeli szomszédvári rangadó, ahogy arra előzetesen számítani lehetett. Nagyon sokan voltak a földvári sporttelepen, mostanában nem lehetett ennyi nézőt látni errefelé. A madocsai drukkereket például buszokkal szállította el a derbire a DFC, nem is lehetett panasz a hangulatra. De nemcsak a hangulat, a meccs is kiváló volt. A földváriak sokat nem teketóriáztak, már az ötödik percben vezettek: Egejuru Godslove szezonbeli 10. gólját vágta be, amivel magasan vezeti is az osztály góllövőlistáját. De aztán megvillant a másik csatár is, Rompos József igazolta edzője döntését, aki úgy érezte, ezúttal a kezdőbe kell jelölnie a rutinos támadót. Jó volt a meccs, pörögtek az események, a szurkolók pedig csak kapkodták a fejüket. Rompos nem sokkal később egy az egyben vitte kapura a labdát, de nem választott jó döntést. Ez volt a legnagyobb lehetőség, de kimaradt, és a szünetig több gól nem is esett, ami csoda volt a látottak alapján.