A két csapat egyszer már találkozott egymással, a szezon első fordulójában 1–1-es döntetlenre végeztek a felek.

Amíg a bonyhádiak egy Tevel elleni, úgymond kötelező 4–0-s sikerrel a hátuk mögött várják a rangadót, addig a bölcskeiek a dunaföldvári 2–2-es döntetlenjüktől kapott lendülettel érkeznek.

„A múlt szombati, földvári meccsünkön nem játszottunk olyan jól, mint az elmúlt hetekben, de így is hoztuk az egy pontot, aminek nagyon örülünk – mondta Miskovicz Bálint, a bölcskeiek edzője. – Az biztos, hogy ha Bonyhádon is eredményesek akarunk lenni, akkor az ott mutatottnál sokkal jobb teljesítmény kell majd. Azt gondolom, hogy ha végig megfelelő koncentrációval futballozunk, és a srácok átérzik a meccs jelentőségét, akkor akár meglepetést is okozhatunk. Eddig jól jöttünk ki a rangadókból, a hétvégén is szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat. A bonyhádiaknak félelmetes a mérlegük, de a labda gömbölyű. Ha rendben lesz a védekezésünk, és a helyzeteinket értékesíteni tudjuk, akkor megnyerhetjük a találkozót” – fűzte hozzá a bölcskeiek szakvezetője.

Az előző idényben Bonyhádon először egy roppant izgalmas meccsen 2–2-re végeztek a felek, aztán a BVLC az idegenbeli és a hazai fellépést is egyformán 1–0-ra nyerte.

A bonyhádiak edzőjével készített interjúnkat és videós anyagunkat itt találja!

Ez a program. AutóCity megyei I. osztály, 10. forduló: Szekszárdi UFC II–Tevel Medosz SE 13 óra, Bonyhád VLC–Bölcskei SE 14.30 óra, Kakasd SE–FC Dunaföldvár 14.30 óra, Tamási 2009 FC–Dombóvár FC 14.30 óra. A Bátaszék SE a hétvégi fordulóban szabadnapos.

AutóCity megyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 8 6 2 0 24–7 20

2. Dunaföldvár 8 5 2 1 30–11 17

3. Dombóvár 7 4 1 2 21–6 13

4. Bátaszék 8 4 1 3 24–15 13

5. Bölcske 6 3 2 1 20–8 11

6. Tevel 8 3 1 4 16–21 10

7. Kakasd 8 3 0 5 19–28 9

8. Szekszárd II 7 1 0 6 9–36 3

9. Tamási 8 0 1 7 8–39 1