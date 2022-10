– Gratulálok, ez kiváló teljesítmény volt!

– Köszönöm szépen, de sajnos nem mentünk vele sokra. A csapat vereséget szenvedett, így mit sem érnek a bravúrok. Persze annak örülök, hogy jól ment a védés, de annak még jobban örültem volna, ha sikerül legyőzni a szekszárdiakat – felelte Genzler Gellért a 2–0-ra elveszített összecsapást követően.

– Melyik volt a legnagyobb bravúrja?

– Talán az, amikor a léc alól kellett kiütnöm egy fejest, de amikor öt másodperc alatt balról, középről és jobbról is jöttek a lövések, akkor is nagyon kellett figyelni. Nagy jelentőséget azonban nem tulajdonítok egyiknek sem, kapus vagyok, teszem a dolgom, s ha kell, igyekszem bravúros védésekkel segíteni a csapatomat. Sokat dolgozom azért, hogy jó kapus lehessek!

– Ne szerénykedjen, néhány fordulóval ezelőtt a Fradi második csapata ellen is elemében volt!

– Na látja, arra a meccsre szívesebben emlékszem, s arról szívesebben is beszélek, mert azt 2–1-re megnyerte a csapat. Ott volt értéke a bravúroknak.

– Néztem az MLSZ adatbankját, hogy ez volt a 300. mérkőzése, s ha ehhez hozzávesszük, hogy 19 éves kora ellenére lassan ötven felnőtt NB III-as meccse lesz, az azért nem rossz!

– Nem mondja, ezt nem is vettem észre. De ha így van, az jó érzés. Igaz, hogy a meccsek többségét az utánpótlásban szedtem össze a Bonyhád VLC-nél, a Szekszárdi UFC-nél, a Pécsi MFC-nél és a Videoton FC-nél, de talán büszke lehetek arra, hogy ilyen fiatalon a felnőtt mezőnyben a Majosi SE mellett a Ferencvárosnál és a Gerjeni SK-nál is megmutathattam magam.

– Mindig ilyen szerény, és visszafogott?

– Nem szeretek nyilatkozni, nem is szoktam, mert nem vágyom a reflektorfénybe, a munkámra, a feladataimra szeretek koncentrálni. Napról napra akarok fejlődni, sok összetevője van annak, hogy valakiből jó kapus váljék. Márpedig nekem ez a célom, mindent ki akarok hozni magamból, hogy ha a sors úgy hozza, magasabb szintre léphessek.

– Ha ilyen bravúrokat mutat be, előbb utóbb felfigyelnek önre, és jöhet az új kihívás!

– Egyelőre nem foglalkoztatnak ezek. Most a Majosi SE kapusa vagyok, nagyszerűen érzem magam a csapatnál, a Majosi SE sikereiért akarok megtenni mindent, azért dolgozom keményen az edzéseken, hogy a jövőben is jó teljesítménnyel segíthessem a csapatomat.

– Most mintha egy kisebb gödörben lennének, a jó kezdés után egymás után három vereség is becsúszott. Mi lehet a kiút?

– Amikor sikeresek voltunk, az vitt előre bennünket, hogy egységesek, lelkesek voltunk, küzdöttünk a másikért. Talán egy kicsit elkényelmesedtünk a jó eredmények miatt, de nincs baj, vissza fogunk térni arra az útra, amelyen a szezon elején jártunk. Most kell igazán összefognunk, s ha így lesz, akkor akár már hétvégén, az ESMTK otthonában újra megérezhetjük a győzelem ízét.