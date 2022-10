Ezúttal sem lógtak le a szekszárdi játékosok a kispadról, a sérülés és betegség miatt sok játékosát kellett nélkülöznie Bordán Annának. Mezőnyjátékos csak a klubhoz négy év után visszatérő és a héten edzésbe álló Farkas Anita, valamint utólag kikért játékengedéllyel két serdülőkorú leány foglalt helyet a szakmai stáb mellett.

Ilyen előzményekkel fogadta a Fekete Gólyák a három forduló után listavezető gárdonyiakat, akik a Hévíz ellen tizennyolc gólig jutó Kaveczki Edinát az első félidőben végig ember fogással próbálták kivenni a játékból. Ezáltal nagyobb terület maradt Kapás Teklának átlövéshez és betöréshez, Szentes Lilinek pedig szélről használta ki az adódó lehetőségeit. Az előző meccsen látott kiváló támadójátékát folytatta a Szekszárd, amivel ezúttal jobb helyzetkihasználás párosult. A védekezésünkben voltak hiányosságok, de a kapuban is pozitív változás történt, így onnan jött a segítség. A második félidőben az emberfogást feladták a vendégek, ami Kaveczknek teret nyitott, ezzel Gulya Krisztina szerepe beállóban is megnőt, illetve a feljavuló Bognár Zsanettel remek támadásokat vezettek és fejeztek be. Az utolsó tíz percben tíz gólt lőttek a hazaiak, ebből kettőt a 14 éves Orbán Emma jegyzett.