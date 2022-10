Ezúttal nem Kozármislenyben, hanem a PVSK Verseny utcai új csarnokában fogadta az eddig nyeretlen, a tabella utolsó helyén álló PINKK a prágai euroligás túráról két napja hazatért Atomerőműt. A két csapat már másodszor találkozott ebben a szezonban, hiszen a 18. fordulóból előre hozták a meccsüket, október 5-én Szekszárdon gyengébb kezdés után végül magabiztos különbséggel nyertek Wallace-ék (91–51).

Most is nagy lendülettel kezdtek a rózsaszínek, akik az első percekben vezettek, többek között az ex-szekszárdi Vincze Nikolett triplájával. Három perc telt el a meccsből, amikor Goree-ék sebességet váltottak, s szép fokozatosan elaraszolgattak Kovács Kittiéktől, bár a baranyaiak centere, aki ezúttal a kezdőben kapott helyet Kovács Dénes edzőtől, jól dolgozott a palánk alatt, sőt egy távolit is elsüllyesztett a szekszárdi gyűrűben.

A második negyed közepén úgy is könnyedén meglett a tíz közte, hogy folyamatosan forgatta csapatát Djokics Zseljko, a KSC pécsi trénere. Addigra már mind a tizenkét kékszívű pályára lépett, és nem lehetett panasz a kiegészítő emberek játékára sem, bár a prímet ezúttal is két amerikai, Vivians és Goree vitte (utóbbi lett a találkozó legértékesebb játékosa 37 VAL-lal, miután 21 pontja mellé begyűjtött 7 lepattanót, kiosztott 5 gólpasszt, 1 blokkot, és kiharcolt 6 személyi hibát is).

A fordulás után tovább nyílt az olló, Wallace és Hebard (a center dupla-duplával zárt, 10 pontja mellett lekapott 11 lepattanó labdát) is szórta a kosarakat. A 25. perc tájékán elérte az atomosok előnye a húszat, majd a periódus végére a harmincat is. Djokics mester ekkor is űzte-hajtotta csapatát, ami annak tudatában nem meglepő, hogy szerdán az Euroligában az a Fenerbahce lesz az ellenfél, aki tavasszal a Sopronnal döntőzött Isztambulban, s ezüstéremmel zárta az elit sorozatot.

A negyedik negyedben a kékek amerikai kontingense, Studer és Miklós is többnyire már a kispadon pihenhetett, így a színmagyar KSC játékosok gyűrűjében Zsivaljevics kicsit szabadabban fickándozhatott. Vezetésével tartotta a harminc pont körüli differenciát a PINKK, amely a záró felvonást csupán öt ponttal veszítette el. A meccset viszont harminchéttel simán a KSC nyerte, amelynél a hajrában Boros jeleskedett, de nagy örömet váltott ki a szép számú vendég drukkerből, Szücs Gréti utolsó másodperces, dudaszós kosara is.

Szerdán 18 órakor tehát a Fenerbahcét fogadja a KSC, míg jövő szombaton a TFSE-MTK elleni hazai meccsel megy tovább a magyar bajnokság. Reméljük, újabb sikerekkel!

Tippmix Női NB I, a 7. fordulóban

PINKK-Pécsi 424–Atomerőmű KSC Szekszárd 60–97 (17–24, 15–22, 12–30, 16–21)

Pécs, 300 néző. V: Farkas G., Kovács N., Földesi Á.

PINKK: ZSIVALJEVICS 16/6, Szűcs L. 8/3, Tenyér 8, Vincze N. 8/3, KOVÁCS K. 9/3. Csere: Zsilinszky 5/3. Bojtár 3/3, Horváth Zs. 3, Borbás, Temes, Pucz, Schmidt. Edző: Kovács Dénes.

SZEKSZÁRD: Studer Á. 3, WALLACE 18/6, VIVIANS 13/6, GOREE 21, Horváth D. 3. Csere: MIKLÓS 9/3, HEBARD 10, Boros 10, Mányoky 4, Bálint R., Szücs G. 2, Holcz 4. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–6. 5. p.: 9–11. 12. p.: 22–24. 15. p.: 22–31. 18. p.: 30–38. 22. p.: 32–50. 27. p.: 42–64. 30. p.: 44–76. 34. p.: 56–80. 38. p.: 60–90.