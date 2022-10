A továbbra is szárnyaló Pálfa az egyszer botló, de így is még veretlen szedresieket fogadja a megyei III. osztály Kelet csoport 9. fordulójának kiemelt meccsén, míg Nyugaton új elsőt köszönthetünk.

Tóth Zsolt érkezésével felfelé ívelő pályára állt a pálfai futball. A 349 perce gólt sem – egyébként is csak egyet – kapó csapat mind a hat bajnokiját megnyerte, azonban az első igazi erőfelmérő most vár a gárdára. A szedresiek folytatták azt a góltermelést, amit még a 2020/2021-es idényben elkezdtek. Akkor 140, a legutóbbi szezonban 163 találatnál álltak meg, most hat meccsen már negyvennél járnak.

Megyei III. osztály, Kelet, 9. forduló

Október 30., vasárnap: Kajdacsi SE–Györköny SE 12, Németkéri SE–Dunaszentgyörgyi SE, Pálfai SE–Szedresi SE, Gerjeni SK–Őcsény SK, Izmény SE–Gyapa Derbi SE 13.30, Pusztahencsei KSE–Nagydorog KSE 14.30 óra.

A bajnokság állása

1. Pálfa 6 6 0 0 25–1 18 2. Szedres 6 5 1 0 40–9 16 3. Dunaszentgyörgy 6 4 1 1 19–11 13 4. Izmény 6 4 0 2 20–10 12 5. Németkér 5 3 1 1 22–7 10 6. Kajdacs 4 3 0 1 16–11 9 7. Gerjen 6 3 0 3 19–18 9 8. Györköny 7 2 1 4 12–20 7 9. Nagydorog 5 2 0 3 10–13 6 10. Sióagárd 7 2 0 5 11–36 6 11. Őcsény 7 1 0 6 16–29 3 12. Gyapa 6 1 0 5 14–32 3 13. Pusztahencse 5 0 0 5 5–32 0

Nyugaton új csapat állhat a tabella élére, miután a listavezető Döbrököz pihenős lesz a hétvégén. A két esélyes közül az egyik a Dombóvári LK, mely a négy vereség után két győzelmet gyűjtő Magyarkeszihez látogat. A másik a Zomba, mely a legutóbbi négy meccsén egy pontot szerző csikóstőttősiekhez látogat. Mindkét csapatnak elég egy pont az előzéshez, ha a másik vereséget szenved.

Megyei III. osztály, Nyugat, 9. forduló

Október 29., szombat: Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–KSE Zomba 13.30 óra. Október 30., vasárnap: Magyarkeszi KSE–Dombóvári LK 11, Regölyi–Dalmandi SK, Iregszemcsei SE–Nak SE, Tamási 2009 FC II–Felsőnána SE 13.30 óra.

A bajnokság állása